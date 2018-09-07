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Bakkalı öldüren zanlı, adliye girişinde 'namus davası' diye bağırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 22:56 | Son Güncelleme

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden Murat Yağcı'nın (45) katil zanlısı Ayhan Ç.

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden Murat Yağcı'nın (45) katil zanlısı Ayhan Ç. (39), tutuklandı. Cinayet zanlısı Ayhan Ç, adliye girişinde, "Kötüler cezasını çekecek. Namus davası. Kötülerin bu dünyada yaşamaya hakkı yok" diye bağırdı.

Olay, dün 19.00 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Niyazi Kırımca Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir üst caddede bakkal dükkanı işleten evli ve 3 çocuk babası Murat Yağcı, Sururi Say Caddesi'nden gelen siparişi el arabasıyla götürmek için yola çıktı. Siparişi bırakıp dükkanına dönen Yağcı'yı bu sırada yolu üzerindeki diyaliz merkezinin duvarının arkasında bekleyen Ayhan Ç., henüz bilinmeyen nedenle bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanan bakkal yolda yığılıp kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerine yakın olan polis ekipleri hemen saldırının yaşandığı yere geldi. Polis, kaçan şüpheli Ayhan Ç.'yi Niyazi Kırımca Caddesi üzerinde yakaladı. Bakkalı bıçaklayan şüphelinin olayda kullandığı bıçak ise cadde üzerindeki bir elektrik panosunun yanında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Yağcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZANLI AYHAN Ç., "NAMUS DAVASI"

Yapılan soruşturma kapsamında katil zanlısı Ayhan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Erbaa Adliyesi'ne sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlıya çelik yelek giydirildiği görüldü. Ayhan Ç., adliye girişinde basın mensuplarının sorularına, "Kötüler cezasını çekecek. Namus davası. Kötülerin bu dünyada yaşamaya hakkı yok" diye yanıt verdi. Ayhan Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Hayatını kaybeden bakkal Murat Yağcı ise ikindi namazının ardından Büyük Cami’de kılınan cenaze namazından sonra şehir mezarlığında toprağa verildi.

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