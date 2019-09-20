HABER

Bakkalın 33 bin liralık veresiye defterini gizli hayırsever satın aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 14:01 | Son Güncelleme

Aydın’da ismini gizli tutan bir hayırsever, mahallelinin bakkala borcu olan 33 bin liralık veresiye defterini satın aldı.

Aydın’da ismini gizli tutan bir hayırsever, mahallelinin bakkala borcu olan 33 bin liralık veresiye defterini satın aldı. Bakkal ise dükkanının önüne astığı pankartla müşterilerinin veresiye borcunun sıfırlandığını bildirdi.
İlginç olay, Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana geldi. Şirinevler Mahallesi, 268 Sokak No 86’da bulunan Gökhan Market isimli iş yerinin sahibi, üç gün önce tanımadığı bir vatandaşın iş yerine gelerek 33 bin TL nakit verdiğini ve veresiye defterini satın aldığını belirtti. Olayın önce bir kamera şakası veya başka bir şey olabileceğini düşünen market sahibi 38 yaşındaki Gökhan Semerci, 10 yıldır marketi işlettiğini ve ilk kez başına böyle bir olay geldiği için halen şaşkınlığını gizleyemediğini, hayırsever vatandaşı da hayatında ilk kez gördüğünü söyledi. Hayırseverin 3 gün önce akşamüzeri marketine geldiğini ve veresiye defterindeki toplam borcun ne kadar olduğunu öğrendikten sonra masaya 33 bin TL nakit para bırakarak defteri alıp gittiğini belirten market sahibi Gökhan Semerci, 33 bin TL’nin üzerinde bir veresiye çıktığını, geri kalanını da kendisinin sildiğini söyledi.
Semerci’yi ziyaret eden Nazilli Bakkallar Odası Başkanı Fatih Astepe, ilginç olayın Osmanlı gelenekleri ile bağdaşması nedeniyle atadan kalma geleneklerin yaşatılması, hayırseverlikte alan elle veren elin birbirini tanımaması yönünde örnek bir olay olduğunu söyledi. Nazilli Bakkallar Odası Başkanı Fatih Astepe ise, “Oda üyelerimizden Gökhan Semerci’nin oraya 3 gün önce bir hayırseverimiz gelmiş ve veresiye defterini satın almıştır. Bu Osmanlı Devletinden beri gelen bir geleneğimizdir. Bu hayırseverimiz hem iş yeri sahibimizi hem de buradaki fakir, gariban insanları mutlu etmiştir. Osmanlı Devleti’nden bu yana gelen hayır geleneğimizin inşallah diğer hayırseverlere de örnek olmasını diliyoruz. Bu hayırseverimize de çok teşekkür ediyor, Allah’tan hayrının kabul görmesini diliyoruz” dedi.
Olayın üç gün önce gerçekleştiğini ifade eden market sahibi Gökhan Semerci ise, “Akşamüzeri dükkanımda otururken içeriye biri girdi. Veresiye defterindeki tüm borçları hesaplamamı ve kendisinin bunları ödeyeceğini söyledi. Önce şaşırdım ama vatandaşın ciddi olduğunu görünce hesapladım ve toplam 60-70 kişinin borcunun 33 bin TL civarı olduğunu söyledim. O da çantasından çıkardığı paralardan 33 bin TL’yi sayarak bana verdi. Hayırsever sayesinde ben de vatandaşlarımız da büyük bir yükten kurtulduk. Ben hemen gelen parayla borçlarımı ödedim. 33 bin TL’den sonrası borçları da kendim silerek veresiye defterini hayırsevere teslim ettim. 10 yıldan beri marketçilik yapıyorum ve ilk kez böyle bir olayla karşılaştım. Allah’tan hayırseverimizin hayrının kabulünü diliyorum” diye konuştu.

PARTNERHadise'den küvet pozuHadise'den küvet pozu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 149 ülkeye kurban eti gönderdikDiyanet İşleri Başkanı Erbaş: 149 ülkeye kurban eti gönderdik
PKK tarafından kaçırıldı! Ailesine 6 yıl sonra kavuştuPKK tarafından kaçırıldı! Ailesine 6 yıl sonra kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Fenerbahçe yeni yıldızı İstanbul'da

Fenerbahçe yeni yıldızı İstanbul'da

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Mehmet Bayden öldürüldü

Mehmet Bayden öldürüldü!

Bilecik'te hayatını kaybeden makinistler Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu için tören düzenledi

Bu feryada yürek dayanmaz: Babacığım baba

Diyarbakır'da dağa kaçırılan genç kız örgütten nasıl kaçtığını anlattı

PKK tarafından kaçırıldı! Ailesine 6 yıl sonra kavuştu

Kızı PKK tarafından kaçırılan babanın acı bekleyişi... Mezarını hazırladı

Eşi Diyarbakır'da, kendisi mezar başında bekliyor...

Son dakika! Kartal'da çöken binayla ilgili davada flaş gelişme

Kartal'da çöken binayla ilgili davada flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay duyurdu: Kapalı Maraş kullanıma açılacaktır

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.