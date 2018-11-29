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Bakkalın katil zanlısı kızının eski erkek arkadaşı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 12:42 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da işlettiği bakkalda uğradığı silahlı saldırıda ölen Mehmet Nuri Burak'ın (50) katil zanlısının, kızının bir süre nikahsız birlikte yaşadığı M.B.

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da işlettiği bakkalda uğradığı silahlı saldırıda ölen Mehmet Nuri Burak'ın (50) katil zanlısının, kızının bir süre nikahsız birlikte yaşadığı M.B. olduğu ortaya çıktı.
Olay, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 68'inci Sokak'ta dün meydana geldi. Mehmet Nuri Burak, işlettiği bakkala gelen kişiyle tartıştı. Tartışmanın ardından Burak'ı vuran kişi kaçarken, silah sesleri üzerine dükkana gelen esnaf durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı Mehmet Nuri Burak, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Burak, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis, olay sonrası geniş kapsamlı araştırma başlattı.
Mehmet Nuri Burak'ın cinayet şüphelisi olarak, kızının bir süre nikahsız birlikte yaşadığı M.B. aranmaya başladı.
Genç kadının bir süre önce, birlikte yaşadığı M.B.'yi terk edip, baba evine döndüğü, ikili arasındaki tartışmanın da bundan çıktığı değerlendirilirken, cenaze otopsi sonrası toprağa verildi.

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