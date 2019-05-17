Bakkalın veresiye defterini satın alıp, 20 kişinin borcunu ödedi

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde kimliği meçhul bir hayırsever, bakkalın 6 bin 857 lira alacağı bulunan defterini satın alarak 20 kişinin borcunu ödedi.

Lüleburgaz'ın Özerler Mahallesi Altıyol mevkiinde bakkal olan Kadir Alaç'ı telefon arayan bir kişi, veresiye defterini satın almak istediğini bildirdi. Alaç'ın defteri satabileceğini söylemesi üzerine dükkanına 4 gün önce birisi gelerek, hayır sahibi kişinin kendisini gönderdiğini ve veresiye defterini satın alacağını söyledi. Teklif karşısında şaşırdığını söyleyen Alaç, "Ben şaşırdım. Veresiye defterini almak için ısrar etti. İçinde 6 bin 857 lira alacağım vardı. Pazarlık sonucu 6 bin lira karşılığında veresiye defterini bizden aldı. Bunu bizim atalarımızın yaptığını biliyordum, Osmanlı'da bu işler vardı. Hala bu geleneği sürdüren insanlar varmış. Kendisini tanımıyorum, bilmiyorum ama ona çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hayır işledi. Defterin içinde 20 hanenin vereceği borcu vardı. Bu 20 hanede gerçekten dar gelirli ihtiyaç sahibiydi. O onları sevindirdi. Kendisine ben buradan onlar adını teşekkür ediyorum" dedi.

Bakkal Kadir Alaç, borcunu ödemeye gelen bazı müşterilenin borçlarının veresiye defterini alan kişi tarafından ödendiğini öğrenince çok şaşırdıklarını anlattı. Alaç, veresiye defterindeki borçların ödenmesinin ardından kalın defter yerine artık ince bir defter kullanmaya başladığını söyledi.