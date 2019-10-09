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Baklama ve dondurma ısmarlayarak yargılanmaktan kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:20 | Son Güncelleme

Denizli'de hakaret ve basit yaralama suçundan hakkında soruşturma açılan şüpheli, uzlaştırma uygulaması kapsamında şikayetçiye baklava ve dondurma ikram ederek ceza almaktan kurtuldu - Şüpheli Gazi Ünver: - "Hatalı olduğum noktaları düşündüm ve kabul ettim. Tatlı yiyerek işi tatlıya bağladık. Sonuçta barış güzel birşey" - Müşteki Emrah Aktürk: - "Barıştık, tatlı yedik, tatlı konuştuk. İnşallah insanımız için örnek olur. Yol verme tartışmasını arkadaşlığa dönüştürdük"

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, yol verme tartışması sonrası "hakaret" ve "basit yaralama" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan şüpheli, şikayetçiye baklava ve dondurma ikram ederek yargılanmaktan kurtuldu.

Pamukkale ilçesinde otomobil sürücüleri Emrah Aktürk ile Gazi Ünver arasında 8 Temmuz'da yol verme tartışması çıktı. Kavgaya dönüşen olay sonrası Aktürk, darp ve hakaret iddiasıyla Ünver hakkında şikayetçi oldu. Ünver hakkında, "hakaret" ve "basit yaralama" suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Soruşturma dosyasını inceleyen Cumhuriyet Savcısı Umur Yiğit İş, suçlamanın uzlaştırma kapsamına girmesi nedeniyle dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.

Taraflarla görüşen Uzlaştırmacı Ramazan Bolat, şüpheli Ünver'in talebi doğrultusunda Emrah Aktürk ile bir pastanede buluşmaya karar verdi.

Buluşmada Ünver'in baklava ve dondurma ikram etmesi ve tartışmanın tatlıya bağlanması üzerine Aktürk, konuyu mahkemeye taşımaktan vazgeçti.

- Tatlıya bağlandı

Ünver, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafikte yol verme tartışmasının ardından olayı büyütmediklerini ve konuyu tatlıya bağladıklarını söyledi.

Topluma güzel bir mesaj verdiklerini dile getiren Ünver, "Uzlaştırmacı arkadaş bizi bir araya getirdi. Hatalı olduğum noktaları düşündüm ve kabul ettim. Tatlı yiyerek işi tatlıya bağladık. Sonuçta barış güzel. Burada iyi bir arkadaşlık ve dostluk ortaya çıktı." diye konuştu.

Müşteki Aktürk ise yaşanan tartışmaya ilişkin, "Ben olaydan sonra kanundan taraf olarak şikayetçi oldum. O ara uzlaştırmacı araya girdi. Şu anda Gazi beyle oturduk ve sohbet ettik. Kendisi iyi bir insan. O anki stresli durumlardan dolayı özür diledi. Barıştık, tatlı yedik, tatlı konuştuk. İnşallah bu insanımız için örnek olur. Yol verme tartışmasını arkadaşlığa dönüştürdük." değerlendirmesinde bulundu.

Uzlaştırmacı olarak görev yapan Ramazan Bolat ise kendisine gelen dosya neticesinde müşteki ve şüpheliyi uzlaştırmak için gayret gösterdiğini söyledi.

İlk anda tarafların birbirine karşı sert bir tavır takındığını ancak karşı karşıya gelip empati yapınca tavır değişikliğine gidildiğini kaydeden Bolat, "Dava açılsaydı şüpheli yaşayacağı sıkıntı ve sonunda çıkacak karardan bu şekilde kurtulmuş oldu. Burada uzlaşmayı sağlayan en önemli unsur, pişmanlık ve empati duygusudur." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
HAKARET kavga Uzlaşma yol vermeme tarışması

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