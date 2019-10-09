Baklama ve dondurma ısmarlayarak yargılanmaktan kurtuldu

Buluşmada Ünver'in baklava ve dondurma ikram etmesi ve tartışmanın tatlıya bağlanması üzerine Aktürk, konuyu mahkemeye taşımaktan vazgeçti.

Pamukkale ilçesinde otomobil sürücüleri Emrah Aktürk ile Gazi Ünver arasında 8 Temmuz'da yol verme tartışması çıktı. Kavgaya dönüşen olay sonrası Aktürk, darp ve hakaret iddiasıyla Ünver hakkında şikayetçi oldu. Ünver hakkında, "hakaret" ve "basit yaralama" suçlamasıyla soruşturma açıldı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, yol verme tartışması sonrası "hakaret" ve "basit yaralama" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan şüpheli, şikayetçiye baklava ve dondurma ikram ederek yargılanmaktan kurtuldu.

Topluma güzel bir mesaj verdiklerini dile getiren Ünver, "Uzlaştırmacı arkadaş bizi bir araya getirdi. Hatalı olduğum noktaları düşündüm ve kabul ettim. Tatlı yiyerek işi tatlıya bağladık. Sonuçta barış güzel. Burada iyi bir arkadaşlık ve dostluk ortaya çıktı." diye konuştu.

Müşteki Aktürk ise yaşanan tartışmaya ilişkin, "Ben olaydan sonra kanundan taraf olarak şikayetçi oldum. O ara uzlaştırmacı araya girdi. Şu anda Gazi beyle oturduk ve sohbet ettik. Kendisi iyi bir insan. O anki stresli durumlardan dolayı özür diledi. Barıştık, tatlı yedik, tatlı konuştuk. İnşallah bu insanımız için örnek olur. Yol verme tartışmasını arkadaşlığa dönüştürdük." değerlendirmesinde bulundu.

Uzlaştırmacı olarak görev yapan Ramazan Bolat ise kendisine gelen dosya neticesinde müşteki ve şüpheliyi uzlaştırmak için gayret gösterdiğini söyledi.

İlk anda tarafların birbirine karşı sert bir tavır takındığını ancak karşı karşıya gelip empati yapınca tavır değişikliğine gidildiğini kaydeden Bolat, "Dava açılsaydı şüpheli yaşayacağı sıkıntı ve sonunda çıkacak karardan bu şekilde kurtulmuş oldu. Burada uzlaşmayı sağlayan en önemli unsur, pişmanlık ve empati duygusudur." diye konuştu.

