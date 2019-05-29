HABER

‘Baklava karın’ için ozon tedavisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.05.2019 12:25 | Son Güncelleme

OZON tedavisinin ciltte biriken yağ asitleri ile etkileşerek yağ zincirlerinin kırılmasına ve vücuttan atılmasına yardımcı olduğunu ifade eden Algoloji Uzmanı Doç.

‘Baklava karın’ için ozon tedavisi

İSTANBUL, (DHA) - OZON tedavisinin ciltte biriken yağ asitleri ile etkileşerek yağ zincirlerinin kırılmasına ve vücuttan atılmasına yardımcı olduğunu ifade eden Algoloji Uzmanı Doç. Dr. Nebahat Bulut, “Spor aktivitelerinde tüm organ ve kas yapılarının en üst düzeyde kanlanmasına hizmet eder. Özellikle karın kaslarının belirgin hale gelmesini ve ‘baklava karın’ olarak tabir edilen görüntüye ulaşılmasını sağlar. Selüliti de gözle görülür derecede azaltır“ dedi.
Ozon tedavisinin, aktifleştirilmiş saf oksijen ile yapılan bir tamamlayıcı tıp uygulaması olduğunu söyleyen İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Algoloji Uzmanı Doç. Dr. Nebahat Bulut, “Çoğunlukla hastalıkların tedavisinde esas tıbbi tedavinin yanında tamamlayıcı olarak kullanılmasına rağmen, son zamanlarda sağlığı koruyan ve estetik amaçlı yapılan uygulamalar da giderek yaygınlaşıyor“ diye konuştu.
“DOKU YENİLENMESİNİ HIZLANDIRIYOR”
Tedavi ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Nebahat Bulut, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Ozon, bir oksijen çeşidi olması sebebi ile vücudun oksidatif stresle ve yaşlandırıcı etkiye sahip serbest oksijen radikalleri ile mücadelesinde ona destek olur. Hareket azlığı ve kan koyuluğu sebebi ile ortaya çıkan, doku oksijensizliğine bağlı metabolizma tembelliklerinde, metabolizmayı canlandırır. Metabolizma hızında artış, kişide oksijen tüketimini de artırır. Ozon çok güçlü bir dolaşım canlandırıcıdır. Sıkışmış ve kümeler oluşturmuş kan hücreleri ozon sayesinde birbirinden ayrılır. Karanlık alan mikroskobu ile bakıldığında, dolaşım bozukluğu vakalarının kan hücreleri üst üste dizilmiş bozuk para kuleleri gibi görülürken, henüz birkaç saniye önce ozonlanmış kan hücreleri ise uçan balonlar şeklinde gözlenmektedir. Serbestleşmiş kan hücreleri, en ince damar yapılarından bile kolaylık geçmeleri dolayısı ile mikrosirkülasyon bozukluğuna bağlı lokal selülit gibi bölgesel metabolizma bozuklarında gözle görülür olumlu etkiler sağlanır. Karın kaslarının da belirgin hale gelmesini ve ‘baklava karın’ olarak tabir edilen görüntüye ulaşılmasına yol açar. Ozon güçlü bir ağrı kesici ve iltihap kurutucudur. Doku yenilenmesini hızlandırır. Bu özellikleri sebebi ile tedavi sonucunda bölgesel ozon uygulama sahası tedavi öncesine göre daha sağlıklı, canlı, esnek, pürüzsüz ve sağlıklı görünür.”
“3 SEANSTA 3 SANTİMLİK İNCELME SAĞLANABİLİR”
Ozon tedavisinin yağ ve dolaşım metabolizması üzerine olumlu etkilerinden dolayı lokal incelme tedavilerinde kullanılabileceğini belirten Dr. Bulut, “Uygulama deri altına enjeksiyon ve kan ile karıştırılarak (major ozon terapisi) şeklinde yapılır. Uygulamaya ozon sauna eklenmesi verimliliği artırabilir. Lokal uygulamada en çok işlem yapılan bölgeler göbek, kalça, basen, uyluklar, iç kol ve çene altı bölgesidir. Uygulama yeri ve kişinin doku kalitesine göre değişmekle birlikte genellikle 3 seanslık lokal bir uygulama ile 1,5 - 3 santimlik bir incelme sağlanmaktadır” dedi.
Tedavinin, spor aktivitelerinde tüm organ ve kas yapılarının en üst düzeyde kanlanmasını sağladığını da ifade eden Dr. Bulut, “Böylece arzu edilen kas yapısına ulaşılmasına yardımcı olur. Özellikle erkekler, spor ile ozon tedavisini destekleyerek kısa sürede hayalini kurdukları karın kaslarına sahip olabilirler. Ozon uygulaması, kişide bulunan sağlık sorunun derecesine bağlı olmak üzere ortalama 3-10 seans arasında yapılabilir” diye konuştu.
“Ozon dolaşım canlandırıcı, iltihap kurutucu, mikrop öldürücü, yenileyici etkileri sayesinde 400'ten fazla hastalıkla yardımcı tedavi metodu olarak kullanılmaktadır” diyen Dr. Bulut, “Ozon tedavisi kullanılan belli başlı hastalıklar arasında dolaşım bozukluğu, yaralar, yanıklar, karaciğer iltihabı, kanser, yaşlılık, eklem ağrıları, kronik yorgunluk, diş problemleri, felçler ve kalp ritm bozuklukları sayılabilir” ifadelerini kullandı.

‘Baklava karın’ için ozon tedavisi

Antalya'da yüzme havuzu şoku!100 kişi hastanelik oldu Antalya'da yüzme havuzu şoku!100 kişi hastanelik oldu
Prof. Dr. Aynur Engin: “KKKA hastalarının yüzde 95’i kurtuluyor”Prof. Dr. Aynur Engin: “KKKA hastalarının yüzde 95’i kurtuluyor”
Doğum sonrası oluşan sarkmalara dikkatDoğum sonrası oluşan sarkmalara dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.