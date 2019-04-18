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Baklava kutusundan kaçak ilaç çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 12:07 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Hatay Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir kısmı baklava kutusuna gizlenmiş bin 891 kutu kaçak ilaç ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Hatay Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir kısmı baklava kutusuna gizlenmiş bin 891 kutu kaçak ilaç ele geçirildi.
İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, gerçekleştirilen istihbarat ve analiz çalışmalarında ilaç kaçakçılığı yapılabileceği bilgisine ulaştı. İstihbarat Bilgi Sisteminde geçmişe yönelik yapılan çalışmada şüpheli görülen kişiler belirlendi. Bu kişiler Varış Öncesi Programına tanımlanarak hareketleri inceleme altına alındı. Yapılan analizler sonucunda şüpheli kişilerden birisi, Hatay Havalimanı'na gelerek İstanbul'dan aktarmalı olarak Bahreyn'e gitmek için işlemlere başladığı sırada sistem uyarı verdi. Şüpheli kişinin uçuş işlemlerini tamamladıktan sonra herhangi bir gümrük beyanında bulunmadan uçuşunu gerçekleştirmek istemesi üzerine bavulunda arama yapıldı. Yapılan aramada, bir kısmı açık bir kısmı ise baklava kutularına gizlenmiş toplam bin 891 kutu ilaç ele geçirildi. Yapılan ön analizde, kaçak ilaçların halk sağlığını tehlikeye sokabilecek içeriklere sahip olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA, (DHA)

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