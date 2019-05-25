HABER

Baklavacıdaki tırnakçı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

BURSA'da baklavacıya gelen ve sipariş vereceğini söyleyerek tırnakçılık yapan kişi ortadan kayboldu.

Baklavacıdaki tırnakçı kamerada

Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa), (DHA)- BURSA'da baklavacıya gelen ve sipariş vereceğini söyleyerek tırnakçılık yapan kişi ortadan kayboldu. Olay anı kameraya yansıdı.
İznik ilçesinde bir baklavacıya gelen kişi etkinliği olduğunu belirterek, baklava, börek siparişi vereceğini söyledi. Tek tek ürünlerin fiyatını soran kişi, kasiyerden soda istedi. 50 lira vereceğini ve bozuk parasının olmadan söyleyen kişi, parayı tezgahın üzerine koydu. Kasiyerin verdiği para üstü ile birlikte koyduğu 50 lirayı da alan kişi dükkandan ayrıldı. Durumu fark eden kasiyer, durumu polise bildirdi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Baklavacıdaki tırnakçı kameradaBaklavacıdaki tırnakçı kamerada

Korkunç! Her şey bir anda oldu Korkunç! Her şey bir anda oldu
Lyon’daki patlamada yaralı sayısı 13’e yükseldiLyon’daki patlamada yaralı sayısı 13’e yükseldi
Siirt’te toprağa gömülü PKK’ya ait mühimmat ele geçirildiSiirt’te toprağa gömülü PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

Ankara'da hareketlilik! Vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'da hareketlilik! Vurularak etkisiz hale getirildi

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Emre'den sonra Mert Günok da yuvaya dönüyor

Emre'den sonra Mert Günok da yuvaya dönüyor

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.