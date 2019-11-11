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Baklavacılara ucuz tepsi şoku

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 11:05 | Son Güncelleme

Aralarında Gaziantepli baklava ustalarının da yer aldığı Türkiye genelindeki yaklaşık 50 baklava ustası, sosyal medyadaki ucuz tepsi ilanı ile dolandırıldı.Dolandırıcılar, baklava imalatında kullanılan tepsi, fırın, hamur açma makinesi gibi gereçlerin yer aldığı düşük fiyatlı ilanlarla baklava ustalarını hedef aldı.

Aralarında Gaziantepli baklava ustalarının da yer aldığı Türkiye genelindeki yaklaşık 50 baklava ustası, sosyal medyadaki ucuz tepsi ilanı ile dolandırıldı.
Dolandırıcılar, baklava imalatında kullanılan tepsi, fırın, hamur açma makinesi gibi gereçlerin yer aldığı düşük fiyatlı ilanlarla baklava ustalarını hedef aldı. Aralarında Gaziantepli baklava ustalarının da yer aldığı Türkiye genelindeki yaklaşık 50 usta, uygun fiyata tepsi ve mutfak araç gereçleri almak isterken dolandırıcıların hedefi oldu.
19 yıldır baklava ustalığını yapan Mehmet Cihan Çetinkaya, dolandırıcıların daha uygun maliyetle baklava imalatı yapan baklavacıları hedef aldığını belirterek yetkililerden yardım istedi. Çetinkaya, sosyal medya üzerinden görüştüğü İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi illerden yaklaşık 50 baklava ustasının dolandırıldığını belirterek, "Ucuz tepsi gibi baklava imalatında ve satışında kullanılan malzemelerin ilanını veriyorlar. Piyasa değerinin çok altında rakamlar olduğu için tabi tüm meslektaşlarımızın dikkatini çekiyor. Özellikle Yasin Y. isimli hesaptan verilen ilanlarla baklavacılar kandırılıyor. Baklava ustaları almak istediği malın parasını yatırmasına rağmen sipariş ettiği tepsi ya da diğer makine veya teçhizatı göndermiyorlar. Şu anda benim bildiğim 50 kadar mağdur baklava ustası var. Belki de sayı daha fazladır. Beni de dolandırıyorlardı, biraz araştırınca dolandırıcı olduklarını anladım. Bu tür ucuz ilanlara itibar etmeyin" diye konuştu.
Çetinkaya bazı mağdurların bulunduğu illerdeki savcılıklara suç duyurusunda bulunduğunu, henüz yakalanamayan dolandırıcıların baklava ustalarını dolandırmaya devam ettiklerini belirtti.
Öte yandan, sosyal medyada birçok platform tarafından şahsın isim ve telefon numaraları paylaşılarak, dolandırıcı olduğu yönünde sosyal medya kullanıcılarına uyarılar yapılıyor.

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