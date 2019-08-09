Siparişleri yetiştirmek için işçilerin hummalı şekilde çalıştığını anlatan Aktaş, "Antep baklavasının ünü her geçen gün artıyor. Her bayram yoğunluğumuz daha çok artıyor. Bu da bizim için oldukça sevindirici. Yaz aylarında işimiz azalıyor ama bayramlarda toparlıyoruz." diye konuştu.

Önceki bayramlarda olduğu gibi bölgenin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına baklava gönderen işletmeler, satışlardan oldukça memnun.

Talepleri karşılayabilmek adına kapasite artışına gittiklerini dile getiren Aktaş, şöyle devam etti:

"Bu yıl yine baklava sevenlere etin yanında baklava tattıracağız. Sadece Türkiye'de değil başta Avrupa olmak üzere Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine de siparişlerimiz oluyor. Bu yoğun talebi karşılamak için mesaimizi ikiye katladık. Siparişleri yetiştirmek için canla başla çalışıyoruz. Çok şükür yine siparişlerimizi doldurduk. Kentte normal günde 7, 8 ton baklava üretilirken, bu sayı bayram öncesi günlerde 3 katına çıkıyor."

- Teknoloji sayesinde sipariş ağı genişledi

Kentte faaliyet gösteren baklavacılardan Ahmet Faruk Şenel de en yoğun günlerini yaşadıklarını kaydetti.

Sipariş ağının son yıllarda gelişen teknolojiyle genişlediğini vurgulayan Şenel, "Eskiden sadece telefonla sipariş alıyorduk. Şimdi online ve sosyal medya hesaplarımızdan da oldukça fazla sipariş alıyoruz. Bu durum ürün dağıtım ağımızı oldukça genişletiyor. Bu hem bizi hem de kent ekonomisini olumlu yönde etkiliyor." ifadelerini kullandı.

