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Baklavacıların "tatlı" telaşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 11:29 | Son Güncelleme

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil olan, "baklavanın başkenti" Gaziantep'te bayram öncesi günde ortalama 35 ton "Antep baklavası" üretiliyor - Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş: - "Kentte normal günde 7, 8 ton baklava üretilirken, bu sayı bayram öncesi günlerde 3 katına çıkıyor"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan baklavanın başkenti Gaziantep'teki baklavacılar, bayram siparişlerini yetiştirmek için yoğun emek harcıyor.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil olan Gaziantep'te baklava üretim tesislerinde bayram için hazırlıklar aralıksız sürüyor.

Binbir emekle hazırlanan baklavanın siparişlerini zamanında yetiştirmek isteyen ustaların çalışma süreleri 12 saate çıkarken, işletmelerin personel sayısı da yüzde 50'ye yakın arttı.

Önceki bayramlarda olduğu gibi bölgenin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına baklava gönderen işletmeler, satışlardan oldukça memnun.

Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram öncesi oluşan yoğunluktan memnun olduklarını söyledi.

Siparişleri yetiştirmek için işçilerin hummalı şekilde çalıştığını anlatan Aktaş, "Antep baklavasının ünü her geçen gün artıyor. Her bayram yoğunluğumuz daha çok artıyor. Bu da bizim için oldukça sevindirici. Yaz aylarında işimiz azalıyor ama bayramlarda toparlıyoruz." diye konuştu.

Talepleri karşılayabilmek adına kapasite artışına gittiklerini dile getiren Aktaş, şöyle devam etti:

"Bu yıl yine baklava sevenlere etin yanında baklava tattıracağız. Sadece Türkiye'de değil başta Avrupa olmak üzere Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine de siparişlerimiz oluyor. Bu yoğun talebi karşılamak için mesaimizi ikiye katladık. Siparişleri yetiştirmek için canla başla çalışıyoruz. Çok şükür yine siparişlerimizi doldurduk. Kentte normal günde 7, 8 ton baklava üretilirken, bu sayı bayram öncesi günlerde 3 katına çıkıyor."

- Teknoloji sayesinde sipariş ağı genişledi

Kentte faaliyet gösteren baklavacılardan Ahmet Faruk Şenel de en yoğun günlerini yaşadıklarını kaydetti.

Sipariş ağının son yıllarda gelişen teknolojiyle genişlediğini vurgulayan Şenel, "Eskiden sadece telefonla sipariş alıyorduk. Şimdi online ve sosyal medya hesaplarımızdan da oldukça fazla sipariş alıyoruz. Bu durum ürün dağıtım ağımızı oldukça genişletiyor. Bu hem bizi hem de kent ekonomisini olumlu yönde etkiliyor." ifadelerini kullandı.

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baklava gastronomi Gaziantep kurban bayramı tatlı

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