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Bakmadan almayın: Zehirleniyorsunuz! Bünyeyi altüst ediyor

23.09.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimyasal dolu güzellik ürünleri cilt bakımı için iddialı vaatlerde bulunuyor. Ancak satın almadan önce içeriğine çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Güzelleşmek için çuval dolusu para verdiğiniz kremler cildinizi zehirliyor olabilir. Sağlığa zararlı kimyasal maddelerden dolayı risk altında olabilirsiniz. Krem satın almadan önce içeriğinde dikkat etmeniz gereken bazı maddeler var. İşte kozmetiklerde dikkat edilmesi gereken zararlı ürünler.

Bakmadan almayın: Zehirleniyorsunuz! Bünyeyi altüst ediyor

Kadın erkek demeden milyonlarca kişinin kullandığı günlük bakımın ve güzellik rutinin bir parçası olan kremler cildinizi zehirliyor olabilir. Kendinizi daha iyi hissetmek ve güzelliğinize güzellik katmak için kozmetik ürünler akla ilk gelenler oluyor. Ancak, kozmetiklerde bulunan bazı maddeler sağlığa zarar verebiliyor.

KOKU VERENLERE DİKKAT EDİLMELİ

Güzellik kremlerinin çoğunda parabenler bulunur. Parabenler, koruyucu olarak kullanılır. Şampuandan diş macununa kadar birçok ürün paraben bileşikleri içerir.

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HORMONLARI ALTÜST EDİYOR

Ne yazık ki, bu maddelerin kadın hormonları olan östrojene benzer etkileri olduğundan şüphelenilmektedir. Bu nedenle hamile kadınlar, fetüsler, küçük çocuklar ve ergenlik çağında olanlar için özellikle tehlikelidirler.

KANSERİ TETİKLİYOR

Paraben türleri vücutta birikir ve kısırlık, diyabet, erken ergenlik ve meme, testis ve prostat kanseri gibi hormonla ilgili kanserler gibi hastalıklara neden olabilir.

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Kullandığınız kozmetiklerde paraben olup olmadığını öğrenmek için içerik listesine bakmanız yeterli. "-paraben" son ekine sahip tüm maddeler parabendir.

En sık kullanılan parabenler şunlardır:

  • Metil parabenler,
  • Etil parabenler,
  • Pentil parabenler,
  • Benzil parabenler,
  • Fenil parabenler,
  • Butil parabenler,
  • Propil parabenler,
  • İzopropil parabenler,
  • İzobütil parabenler.

Alerjiniz varsa günlük olarak kullandığınız kozmetik ürünlerin içerdiği kokulara da dikkat etmelisiniz.

Ürün içerik listesinde bunlar "parfüm" veya "koku" başlığı altında bulunur. Alerjileri tetikleyebildikleri veya şiddetlendirebildikleri için birçoğu sağlığa zararlı olarak kabul edilir.

Kumarin, sitral veya linalool gibi özellikle alerjik olarak kabul edilen bazı kokular da doğal kozmetik ürünlerinde oldukça sık kullanılır. Bu yüzden dikkat edilmelidir. (Ensonhaber)

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