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  4. Bakmaya korktukları yılanı eliyle çıkarttı

Bakmaya korktukları yılanı eliyle çıkarttı

İLGİNÇ HABERLER  | 22.06.2020 11:11 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gemerek ilçesinde bir kişi, otomobilin motor kısmına giren yılan 1.5 metre uzunluğundaki yılanı eliyle çıkarttı.

Bakmaya korktukları yılanı eliyle çıkarttı

İzleyenleri heyecanlandıran olay, Gemerek ilçesinde meydana geldi. Feyzullah Yağcı isimli bir genç çalıştığı iş yerinin önünden gelen sesler üzerine dışarı çıktı. İnsanların panik halinde olduğunu göründe ilk önce ne olduğunu anlamaya çalıştı. Otomobilin motor kısmında yılan olduğunu öğrenince eline aldığı bir bez ve çubukla, herkesin bakmaya korktuğu yılanı eli ile tutarak bulunduğu yerden çıkarttı.

Yağcı, yılanı çıkartırken korkmadığını belirterek, “Sesler üzerine dışarıya çıktım. İtfaiye ve polisi arayama çalışıyorlardı. Yılanı tutanak çıkarttım. Ben iki ayaklı yılanlardan korkarım. Bunlar hiçbir şey değil” dedi.

Bakmaya korktukları yılanı eliyle çıkarttı

İHA

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