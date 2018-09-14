Baksı Müzesi'nde açık hava konseri

Bayburt'ta, Baksı Müzesi'nin bulunduğu Şair Zihni Sanat Alanı'ndaki açık hava konserinde sanatçı Erdal Erzincan, türküseverlerle bir araya geldi.
Sanatçı Şair Zihni'nin adını taşıyan 500 kişilik amfitiyatrodaki konsere Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Baksı köyü sakinleri başta olmak üzere, yöre halkının ve çevre illerden vatandaşların ilgi gösterdiği konserde sanatçı Erzincan, Anadolu'nun çeşitli yöresinden eserler ile Bayburt türkülerini seslendirdi.
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