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Baksı Müzesi'nde açık hava konseri düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 23:48 | Son Güncelleme

Baksı Müzesi'nin bulunduğu alanda yapımı tamamlanan Şair Zihni Sanat Alanı'nın açılışında Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu sahne aldı

Bayburt'ta, Baksı Müzesi'nin bulunduğu alanda yapımı tamamlanan Şair Zihni Sanat Alanı, Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konseriyle açıldı.

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, konser öncesi yaptığı konuşmada, açılışı yapılan Şair Zihni Sanat Alanı'nın, Baksı Müzesi'nin ikinci önemli adımı olduğunu söyledi.

Şair Zihni Sanat Alanı'nda yer alan amfi tiyatronun 500 kişi kapasiteli olduğunu, henüz açılışında tamamen dolmasının kendisini son derece sevindirdiğini belirten Koçan, "İnsanları gerçek anlamda yakınlaştıracak şey sanat. Sanatı ne kadar çok paylaşabilirsek galiba barışı da o kadar çok yüceltiriz diye düşünüyorum." dedi.

Koçan, Baksı Müzesi'nin eylülde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacağına işaret ederek, 14 Eylül'de Erdal Erzincan'ın Şair Zihni Sanat Alanı'nda konser vereceğini, 25 Eylül'de ise "Yeteneğin Eğitimi" konulu sempozyum gerçekleştireceğini kaydetti.

Konuşmanın ardından Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu sahne aldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 3 saatlik konseri, Bayburt Vali Vekili Tamer Kılıç, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Mete Memiş, Kenan Yavuz Kültür Evi Kurucusu Kenan Yavuz da izledi.

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Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan konser Şair Zihni Sanat Alanı

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