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Baksı Müzesi'nde "Öğrenci Sanat Şenliği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 19:12 | Son Güncelleme

Bayburt'ta sanata yeteneği olan öğrencilerin eğitimine destek amacıyla "Öğrenci Sanat Şenliği" düzenlendi

Bayburt'taki Baksı Müzesince, sanata yeteneği olan öğrencilerin eğitimine destek amacıyla "6. Öğrenci Sanat Şenliği" düzenlendi.

Projenin raportörü ressam ve eğitimci Zeynel Abidin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk başlangıçta Bayburt'taki öğrencileri kapsayan şenliğe, Erzurum ve Trabzon'daki öğrencilerin de dahil edildiğini söyledi.

Öztürk, projenin düzenleme kurulunda Baksı Müzesi'nin yanı sıra Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin de yer aldığını belirtti.

Şenlik ile bölgedeki yetenekli çocukları keşfederek onların eğitim hayatlarına destek olmanın amaçladığına vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Projenin yürütüldüğü Bayburt'ta Baksı Müzesi'nde, Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde ve Erzurum'da da Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde atölye çalışmalarımız eş zamanlı olarak yapılıyor. Bu atölye çalışmaları sonunda Baksı Müzesi'nde 2 Ekim tarihinde bir sergi gerçekleştirilecek."

"Çocuklara yaratıcı olmaları için atölye çalışmalarında gayet geniş ve rahat bir ortam sağlıyoruz." diyen Öztürk, "Çalışmalarına fazla müdahale etmeden çocukların özgün fikirlerini çalışmalarına yansıtmalarını bekliyoruz. Deneysel çalışmalara önem veriyoruz ve bu minvalde deneysel çalışmalar üretmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Öztürk, atölye çalışmaları sonrasında Bayburt, Trabzon ve Erzurum illerinden başarılı 30 öğrenciye hayat boyu eğitim bursu verileceğini dile getirerek, burs hakkı elde eden öğrencilerin, bu burslarının devamı için her yıl kriterlere uygun içerikte çalışmalarını Baksı Müzesi'ne ulaştırmaları gerektiğini aktardı.

Şenlik 3 gün sürecek.

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