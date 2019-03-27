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Bakterilerin havada binlerce kilometre gidebildiği tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 23:11 | Son Güncelleme

Bakterilerin havada binlerce kilometre gidebildiği tespit edildi

ABD'li bilim adamlarının yaptığı bir araştırma, bakterilerin hava yoluyla bir insana ya da hayvana bağlı kalmadan tek başlarına binlerce kilometre öteye gidebileceklerini ortaya koydu.

New Jersey'deki Rutgers Üniversitesinde Moleküler Biyoloji Profesörü Konstantin Severinov liderliğinde yapılan araştırma, bakteriler ve antibiyotik hakkında yeni bilgileri ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre bakteriler, herhangi bir insan ya da hayvana bağlı kalmadan, hava yoluyla binlerce kilometre uzağa gidebiliyor.

Bilim insanları, "hava köprüsü" adını verdikleri teorinin, zararlı bakterilerin nasıl her yerde aynı antibiyotik dirence sahip olduğunun açıklanmasına yardımcı olacağını vurguladı.

Çalışma kapsamında, bakterilerin, bir virüsle karşılaştıklarında bunun kayıtlarını toplayarak bakteriyel DNA'da depolanan moleküler hafızalarlara kaydettiği belirlendi.

Araştırmacılar, çalışma kapsamında İtalya'daki Vesuvius Yanardağı'ndan sıcak kumlarla İtalya, Şili ve Rusya'daki sıcak su kaynaklarından "Thermus thermophilus" bakterileri topladı.

Örneklerin “moleküler hafızasını” inceleyen bilim insanları, bakterilerin DNA’sında aynı sıraya sahip birçok ortak hatıraya rastladı.

Prof. Dr. Severinov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Analizimiz, aynı antibiyotik direnç geni taşıyan zararlı bakterilere ilişkin ekolojik ve epidemiolojik çalışmalara katkı sağlayabilir. Bu çalışma aynı zamanda, zararlı bakterilerin insanlar üzerinde seyahat etmekten ziyade hava yoluyla yayıldığına dair de ipucu sunabilir." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları “Philosophical Transactions of the Royal Society B” dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
antibiyotik direnç Bakteri hava

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