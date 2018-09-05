HABER

Bakteriyle savaşan yapay hücreler üretildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 16:11 | Son Güncelleme

Bakteriyle savaşan yapay hücreler üretildi

ABD'li bilim insanları, laboratuvar ortamında bakteriyle savaşan yapay hücreler üretti.

Sonuçları "ACS Applied Materials and Interfaces" dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında üretilen yapay hücrelerin, canlı hücrelerin bazı özelliklerini taklit ettiği ve laboratuvar ortamında E. coli bakterisini tespit ederek ortadan kaldırdığı belirtildi.

California Üniversitesinde görevli biyo-medikal uzmanlarının lipozomlardan ürettiği, "lego bloklarına" benzetilen yapay hücrelerin ömrünün kısa olduğu ve bölünmediği kaydedildi.

Araştırma ekibinin lideri Profesör Cheemeng Tan, "Yapay hücrelerin algılayabildiğini, tepki gösterebildiğini ve bakteriyle etkileşim içine girebildiğini, aynı zamanda bulunduğu ortama çok az bağımlılıkla bakteriyi tespit edip öldüren sistemler gibi hareket edebildiğini ortaya koyduk." dedi.

Antibakteriyel yapay hücrelerin gelecekte diğer tedavilere dirençli enfeksiyonlarla mücadelede kullanılması ümit ediliyor.

PARTNERArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladıArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladı
Bodrum Belediye Başkanı Kocadon'a 38 gün hak mahrumiyetiBodrum Belediye Başkanı Kocadon'a 38 gün hak mahrumiyeti
İzmirli mükelleflerden yoğun yapılandırma başvurusuİzmirli mükelleflerden yoğun yapılandırma başvurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
E. coli bakterisi yapay hücre

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Rusya'dan Türkiye, Fransa ve Almanya'ya İstanbul'da zirve çağrısı!

Rusya'dan Türkiye, Fransa ve Almanya'ya İstanbul'da zirve çağrısı!

Polisin yaptığı şey dehşete düşürdü! 'Gerekirse ölürüm senin için'

Polisin yaptığı şey dehşete düşürdü! 'Gerekirse ölürüm senin için'

MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak

Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.