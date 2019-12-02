HABER

Baktığı sokak köpeklerinin kulübeleri taşınan hayvansever tepkili

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 15:33 | Son Güncelleme

ADANA’da, parkta bakımlarını üstlendiği sokak köpekleri için kurduğu kulübelerin Çukurova Belediyesi görevlileri tarafından başka bir parka taşınması nedeniyle köpeklerin kış mevsiminde zor günler yaşadığını belirten hayvansever İpek Şahin (52), imza kampanyası ve açlık grevi başlattı.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da, parkta bakımlarını üstlendiği sokak köpekleri için kurduğu kulübelerin Çukurova Belediyesi görevlileri tarafından başka bir parka taşınması nedeniyle köpeklerin kış mevsiminde zor günler yaşadığını belirten hayvansever İpek Şahin (52), imza kampanyası ve açlık grevi başlattı.

Çukurova ilçesindeki Mahfesığmaz Mahallesi’nde yaşayan tıbbi satış mümessili İpek Şahin, 3 yıl önce 15 Temmuz Şehitleri Bulvarı’da yer alan 5 Ocak Lions Çocuk Dinlenme Parkı’ndaki sokak hayvanlarını beslemeye başladı. 19 Aralık 2018’de doğan 3 köpek yavrusu için parkın kullanılmayan bir köşesine 2 kulübe inşa ettiren Şahin, çevredeki vatandaşların şikayeti üzerine kulübelerin 10 Kasım 2019’da gece Çukurova Belediyesi görevlileri tarafından Hayal Park’a taşındığını öne sürdü. Kulübelerin taşınması nedeniyle parktaki sokak köpeklerinin kış mevsimi şartlarında zor anlar yaşadığını kaydeden Şahin, "Hayal Park'ta insanların evcil hayvanlarını gezdirdiği noktaya taşınan kulübelerimin tekrar yerine taşınması için 10 Kasım’dan bu yana verdiğim savaşı tüm Adana biliyor. Başvurmadığım yer kalmadı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, çevredeki vatandaşlardan şikayet aldıklarını söylemiş. Kim şikayet ediyorsa tarafsız bir alanda konuşalım. Ben burada hayvanları besliyorum, üşümemeleri için bakımlarını sağlıyorum. Pisliklerine varana kadar temizliyorum. 'Ses var' diyorlar. Kuş ötecek, kedi miyavlayacak, köpek havlayacak. Doğal seslerin önüne geçmenin mantığını biri izah etsin" diye konuştu.

HAYVANLAR YAŞAMAYACAKSA NEDEN SULUK KOYMUŞLAR?

Kulübelerin parka tekrar yerleştirilmesi için imza kampanyası ve açlık grevi başlattığını dile getiren Şahin şunları söyledi:

"Bu kulübeleri kurarken Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği (KİHAYKO) desteği ve güvencesiyle kurdum. 5119 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre sokaklar, parklar, bahçeler hayvanların yaşam alanıdır. Eğer bu köpekler burada yaşamayacaksa belediye görevlileri neden buraya suluklar koymuş? Bu suluğu buraya koyuyorsa kedi de köpek de kuş da gelir. Ben belediyeden iş, aş istemiyorum. Kulübelerin buraya gelmesini istiyorum. Belediye hayvanseverleri takdir edeceği yerde böyle mi cezalandırıyor?"

PARTNER O koku apartmanı sarınca... Korkunç gerçeği komşular fark etti! O koku apartmanı sarınca... Korkunç gerçeği komşular fark etti!
Engelliler ile nasıl yaşanılacağını öğreteceğizEngelliler ile nasıl yaşanılacağını öğreteceğiz
78 yaşındaki kadın intihar etti78 yaşındaki kadın intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Adana’da evlat vahşeti

Adana’da evlat vahşeti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Su borusundan çıktı! Tam 6 metre

Su borusundan çıktı! Tam 6 metre

2020 hac kontenjanı belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı'ndan açıklama

Diyanet İşleri Başkanı açıkladı! Kontenjan arttı

MSB duyurdu! Rejim İdlib'de masumları vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

MSB duyurdu! Rejim İdlib'de masumları vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van Gölü sahilinde insan kemikleri bulundu

Van Gölü sahilinde insan kemikleri bulundu

Doğu Karadeniz'de kardan 57 köy yolu kapandı

Doğu Karadeniz'de kardan 57 köy yolu kapandı

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.