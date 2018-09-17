Bakü Atatürk Lisesinde yeni eğitim-öğretim yılı başladı

BAKÜ (AA) - Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı (TDAV) Bakü Atatürk Lisesinde, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, TDAV Başkanı Közhan Yazgan, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Sait Yusuf, tarihçi akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle veliler ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan TDAV Başkanı Yazgan, 100 yıl önce bugünlerde Bakü'ye giren Kafkas İslam Ordusu'nun halkı Ermenilerin katliamından ve emperyalistlerin oyunundan kurtardığını, dolayısıyla açılış töreninin çok daha anlamlı olduğunu söyledi.

Yazgan, Osmanlı'nın zor dönemlerinde Bakü'yü kurtarmak için ordu çıkarmasının Azerbaycan'ın Türk milleti ve Türk dünyası için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti.

TDAV Bakü Atatürk Lisesinin Prof. Dr. Turan Yazgan tarafından 26 yıl önce bin bir eziyetle açıldığını ifade eden Közhan Yazgan, "Türk dünyasının yıldızı Bakü Atatürk Lisesi, tam 26 yıldır hocamız Turan Yazgan'ın hedefleri doğrultusunda Türk dünyasının geleceğini yetiştiriyor ve yetiştirmeye devam edecektir." dedi.