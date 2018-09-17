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Bakü Atatürk Lisesinde yeni eğitim-öğretim yılı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 14:51 | Son Güncelleme

Açılış törenine Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı

BAKÜ (AA) - Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı (TDAV) Bakü Atatürk Lisesinde, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, TDAV Başkanı Közhan Yazgan, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Sait Yusuf, tarihçi akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle veliler ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan TDAV Başkanı Yazgan, 100 yıl önce bugünlerde Bakü'ye giren Kafkas İslam Ordusu'nun halkı Ermenilerin katliamından ve emperyalistlerin oyunundan kurtardığını, dolayısıyla açılış töreninin çok daha anlamlı olduğunu söyledi.

Yazgan, Osmanlı'nın zor dönemlerinde Bakü'yü kurtarmak için ordu çıkarmasının Azerbaycan'ın Türk milleti ve Türk dünyası için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti.

TDAV Bakü Atatürk Lisesinin Prof. Dr. Turan Yazgan tarafından 26 yıl önce bin bir eziyetle açıldığını ifade eden Közhan Yazgan, "Türk dünyasının yıldızı Bakü Atatürk Lisesi, tam 26 yıldır hocamız Turan Yazgan'ın hedefleri doğrultusunda Türk dünyasının geleceğini yetiştiriyor ve yetiştirmeye devam edecektir." dedi.

Prof. Dr. Ortaylı da öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla başarı dileklerinde bulundu. Okulun kurucusu Turan Yazgan'ı tanıdığını söyleyen Ortaylı, "İnşallah yola bu şekilde devam edersiniz. Sizinle beraberiz." diye konuştu.

Etkinlik öğrencilerin müzik, şiir ve dans gösterileriyle devam etti. Öğrenciler, etkinliğe onur konuğu olarak katılan Prof. Dr. Ortaylı'ya büyük ilgi gösterdi. Öğrenci ve diğer katılımcılar için kitaplarını imzalayan Ortaylı, davetlilerle fotoğraf çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bakü Atatürk Lisesi Kafkas İslam Ordusu Közhan Yazgan Sait Yusuf

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