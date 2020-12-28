Bakü: Bir Azerbaycan askeri öldü

Azerbaycan ve Ermenistan arasında onlarca yıldır Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle husumet yaşanıyor. Haftalar süren ve 6 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği şiddetli çatışmaların ardından taraflar 9 Kasım'da Rusya'nın arabuluculuğunda bir ateşkes anlaşması imzalamıştı. Ermenistan'ı Dağlık Karabağ'da büyük toprak kaybına uğratan ateşkesin ardından, Ağdam ve daha önce Ermenistan'ın elinde olan iki bölgenin daha kontrolü Azerbaycan'a geçmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada Azerbaycan güvenlik güçleri ve Ermeni milisler arasında çıkan çatışmada bir Azerbaycan askerinin yaşamını yitirdiği, bir askerin ise yaralandığı kaydedildi. Açıklamada çatışmanın Ermeni milislerin açtığı ateş sonucu başladığı belirtilirken, olayda saldırganlardan altısının öldürüldüğü bildirildi.

Azerbaycan kısa bir süre önce ateşkesin imzalanmasından bu yana en az altı askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Buna rağmen Rus askerlerinin gözetimindeki ateşkese büyük ölçüde uyulduğu belirtiliyor.

Dağlık Karabağ, Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti. Bunun ardından 1990'lı yıllarda yaşanan savaşta yaklaşık 30 bin kişi hayatını kaybetmişti. İlan edilen Dağlık Karabağ Cumhuriyeti uluslararası toplum tarafından tanınmıyor ve Azerbaycan'ın parçası kabul ediliyor. Dağlık Karabağ'ın nüfusunun büyük bölümü ise Ermenilerden oluşuyor.

AFD/BW,TY

©Deutsche Welle Türkçe

