Bakü katliamını anlatan "Karanfilin ağladığı gece" sergisi Meclis'te açıldı

Şentop, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yönetimi zamanında Bakü'ye asılsız, hukuki zemin olmadan asker gönderilmesinin dünya tarafından da eleştirildiğini anlattı.

Katliamdan sonra düzenlenen merasimde cenazelerin ve sokaktaki kanların üzerine atılan karanfillerin 20 Ocak ile özdeşleştiğini anlatan Şentop, 19 Ocak'ı 20 Ocak'a bağlayan gecenin de "Karanfilin ağladığı gece" olarak anılmaya başladığını dile getirdi.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, "1990'da Azerbaycan'da Sovyetler Birliği ordusunun sivilleri katlettiği 20 Ocak katliamının acı anısı, aradan geçen 30 yıla rağmen şahitlerin ve bizlerin hafızasında tazeliğini korumaktadır." dedi.

Azerbaycan'da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın fotoğraflarından oluşan "Karanfilin ağladığı gece" sergisi TBMM'de açıldı.

Sovyet askerlerince 20 Ocak'ta 147 sivilin katledildiğini, 744 kişinin yaralandığını, 841 kişinin de hapsedildiğini ifade eden Şentop, şunları söyledi:

"20 Ocak olayları, Sovyet İmparatorluğu'nun iç yüzünü gösteren kanlı, askeri suç tarihine geçmiş ve bu menfur olay Sovyet İmparatorluğu'nun da çöküşünü hızlandırmıştır. Ancak ne tanklar ne de kızıl ordu Azerbaycan halkının bağımsızlık ateşini söndürememiştir. Neticesinde 20 Ocak şehitleri Azerbaycan halkının gönlüne gömülmüş, Azerbaycan bağımsızlığını kazanmış, Sovyetler Birliği de dağılmıştır. 20 Ocak 1990, Azerbaycan halkının şeref günü olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır."

Azerbaycan ve Türkiye halklarının aynı acı ve sevinçleri birlikte yaşadığını anlatan Şentop, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olacağını bildirdi.

"Azerbaycan ve Türkiye tek millet, iki devlettir." diye konuşan Şentop, Türkiye'nin Yukarı Karabağ meselesinde de konunun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması için çaba sarfettiğini dile getirdi.