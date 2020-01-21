HABER
  4. Bakü katliamını anlatan "Karanfilin ağladığı gece" sergisi Meclis'te açıldı

Bakü katliamını anlatan "Karanfilin ağladığı gece" sergisi Meclis'te açıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.01.2020 17:07 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Şentop: - "Ne tanklar ne de kızıl ordu Azerbaycan halkının bağımsızlık ateşini söndürememiştir. Neticesinde 20 Ocak şehitleri Azerbaycan halkının gönlüne gömülmüş, Azerbaycan bağımsızlığını kazanmış, Sovyetler Birliği de dağılmıştır. 20 Ocak 1990, Azerbaycan halkının şeref günü olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır" - Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim: - "O gün bizim bir onur günümüz, şeref günümüzdü. Çünkü bizim şehitlerimiz canlarını, kanlarını bizler için verdiler. Azerbaycan'ın geleceği için şehit oldular"

Azerbaycan'da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın fotoğraflarından oluşan "Karanfilin ağladığı gece" sergisi TBMM'de açıldı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nce TBMM Halkla İlişkiler Binası'nda düzenlenen serginin açılışını TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Büyükelçi Hazar İbrahim gerçekleştirdi.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, "1990'da Azerbaycan'da Sovyetler Birliği ordusunun sivilleri katlettiği 20 Ocak katliamının acı anısı, aradan geçen 30 yıla rağmen şahitlerin ve bizlerin hafızasında tazeliğini korumaktadır." dedi.

Katliamdan sonra düzenlenen merasimde cenazelerin ve sokaktaki kanların üzerine atılan karanfillerin 20 Ocak ile özdeşleştiğini anlatan Şentop, 19 Ocak'ı 20 Ocak'a bağlayan gecenin de "Karanfilin ağladığı gece" olarak anılmaya başladığını dile getirdi.

Şentop, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yönetimi zamanında Bakü'ye asılsız, hukuki zemin olmadan asker gönderilmesinin dünya tarafından da eleştirildiğini anlattı.

Sovyet askerlerince 20 Ocak'ta 147 sivilin katledildiğini, 744 kişinin yaralandığını, 841 kişinin de hapsedildiğini ifade eden Şentop, şunları söyledi:

"20 Ocak olayları, Sovyet İmparatorluğu'nun iç yüzünü gösteren kanlı, askeri suç tarihine geçmiş ve bu menfur olay Sovyet İmparatorluğu'nun da çöküşünü hızlandırmıştır. Ancak ne tanklar ne de kızıl ordu Azerbaycan halkının bağımsızlık ateşini söndürememiştir. Neticesinde 20 Ocak şehitleri Azerbaycan halkının gönlüne gömülmüş, Azerbaycan bağımsızlığını kazanmış, Sovyetler Birliği de dağılmıştır. 20 Ocak 1990, Azerbaycan halkının şeref günü olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır."

Azerbaycan ve Türkiye halklarının aynı acı ve sevinçleri birlikte yaşadığını anlatan Şentop, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olacağını bildirdi.

"Azerbaycan ve Türkiye tek millet, iki devlettir." diye konuşan Şentop, Türkiye'nin Yukarı Karabağ meselesinde de konunun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması için çaba sarfettiğini dile getirdi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim de konuşmasında 20 Ocak'ın Azerbaycan için, Türk dünyası ve Türkiye için acı bir gün olduğunu ve 30 yıldır bu acıyı yaşadıklarını söyledi.

"O gün bizim bir onur günümüz, şeref günümüzdü. Çünkü bizim şehitlerimiz canlarını, kanlarını bizler için verdiler. Azerbaycan'ın geleceği için şehit oldular." diyen İbrahim, kardeş Türkiye'nin de o zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu kaydetti.

İbrahim, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın bastırılmaya çalışan sesini duyurmak için yanında olduğunu belirterek, iki ülkenin ilişkilerinin benzersiz olduğunu vurguladı.

Azerbaycan'ın şehitlerinin TBMM'de açılan sergiyle anılmasından da onur duyduklarını belirten İbrahim, açılışa katılan Şentop'a da teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Şentop ve İbrahim sergiyi gezdi. İbrahim, fotoğraflar hakkında Şentop'u bilgilendirdi.

Sergi, dört gün süreyle görülebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı
Meral Akşener: Acil bir seçimi görmüyorumMeral Akşener: Acil bir seçimi görmüyorum
Bakan Varank'tan gözleme paylaşımıBakan Varank'tan gözleme paylaşımı
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Şentop TBMM

En Çok Okunan Haberler

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

MİT ve özel harekat gözetiminde 1 yıl kazılmıştı! 'Gizemli ev' ilk kez görüntülendi

MİT ve özel harekat gözetiminde 1 yıl kazılmıştı! 'Gizemli ev' ilk kez görüntülendi

Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Diğer Haberler
CHP'nin 'Devlet Bahçeli' iddiasına MHP'li Semih Yalçın'dan yanıt!

CHP'nin 'Devlet Bahçeli' iddiasına MHP'den yanıt!

CHP'den Rahşan Ecevit hakkındaki skandal yorumla ilgili açıklama

CHP'den Rahşan Ecevit hakkındaki skandal yorumla ilgili açıklama

İncirlik’te Türk işçilerin yarısının çıkışı verildi, sendikadan açıklama geldi

Türk işçilerin yarısı işten çıkarıldı! Sendikadan açıklama

Ahmet Davutoğlu, Selahattin Demirtaş'la yaptığı telefon görüşmesini 5 yıl sonra ilk kez açıkladı

Demirtaş'la yaptığı telefon görüşmesini ilk kez açıkladı

Cemevine saldırı hakkında AK Parti'den flaş açıklama: Toplumun fay hatlarını hedef alıyorlar

Cemevine saldırı hakkında AK Parti'den flaş açıklama

AK Partili belediye başkanından sosyal medyadaki skandal yorum hakkında açıklama

AK Partili belediye başkanından skandal yorumla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.