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  4. Bakü şehitleri, Diyarbakır'da anıldı

Bakü şehitleri, Diyarbakır'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 18:21 | Son Güncelleme

AZERBAYCAN'da, 'Kara Ocak' olarak anılan 20 Ocak 1990’da Sovyet güçlerinin Bakü’ye girmesi sonucu yaşanan katliamda şehit edilen 137 kişi, 30'uncu yıl dönümünde Diyarbakır'da anıldı.

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- AZERBAYCAN'da, 'Kara Ocak' olarak anılan 20 Ocak 1990’da Sovyet güçlerinin Bakü’ye girmesi sonucu yaşanan katliamda şehit edilen 137 kişi, 30'uncu yıl dönümünde Diyarbakır'da anıldı.
Dicle Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen 'Ağlayan karanfiller Azerbaycan' konulu anmaya; Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Azerbaycan Başkonsolosu Nuru Guliyev, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve davetliler katıldı.
Şehitler için Kuran-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, "19 Ocak'ı 20 Ocak'a bağlayan gece saat 1'de Sovyetler Birliği'nin Kızıl Ordusu tarafından bağımsızlık mücadelesi veren sivillere ateş açılmış ve adeta bir katliam yaşanmış. O gece 184 kişi şehit olmuştur. Bunların 137 tanesi sivil olmak üzere 184 şehit verilmiştir" dedi.
Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev ise "Size bilgi vermek istiyorum. Neden Kars Başkonsolosluğu Diyarbakır'ımızda? Öyle ki her başkonsolosluğun bir hizmet alanı vardır. Kars Başkonsolosluğu'nun hizmet alanı 17 ilimizi kapsamaktadır. Onlardan biri de bizim çok güzel Diyarbakır'ımızdır. Burada ne kadar güzel bir şehirle, ne kadar güzel insanlarla karşılaşacağımızı ve ne kadar güzel karşılaşacağımızı açıkçası düşünmemiştim. Bu bizim hatamızdı inşallah bundan sonra yapacağımız işlerle bunu telafi edeceğiz" diye konuştu.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu da 20 Ocak şehitlerini anmak için bir arada olduklarını kaydederek, "Bu mübarek Cuma günü onları Kuran okutarak ve dualarla anmak üzere bir aradayız. Özgürlükleri, toprakları ve vatanları için ve değerleri için tanka, topa karşı silahsız meydanları dolduran ve maalesef hiç bir suçları olmamasına rağmen bu değerler uğruna Sovyet Kızıl Ordusu'nun konu olarak hayatına veda eden ve bugün manevi olarak aramızda olan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Geçmişini unutanın geleceği olmaz. Emanete sahip çıkmayanın bir gün gelir sahip çıkılacak bir şeyi olmaz. Tarih yaşanmış gerçeklikten ders ve ibret alarak geleceğe hazırlanmak ve geleceğe doğru yol almaktır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliklerinde iki ülke böylesine barışa hizmet eden ve küresel ölçekte istikrarı temin eden iki büyük, güçlü ve kardeş ülkenin adı olmuştur. Allah bu kardeşliğimizi daim eylesin inşallah. Azerbaycan şehitlerini ve şüphesiz bizim de üstünde durduğumuz bu toprakları bizlere vatan eyleyen bütün şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Rabim onlardan razı olsun. Bizleri onların şefaatine nail eylesin, cennetinde komşu eylesin" diye konuştu.

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