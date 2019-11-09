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Bakü-Tiflis-Kars demir yolundan kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişiden ikisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 12:53 | Son Güncelleme

Bakü-Tiflis-Kars demir yolundan kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişiden ikisi tutuklandı

Kars'ta, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolunun iletişim hattındaki kabloları çaldıkları iddia edilen ve gözaltına alınan 5 kişiden ikisi tutuklandı.

Arpaçay'a bağlı Güvercin köyü ile Susuz'a bağlı Porsuklu köyünde BTK demir yolunda iletişim sağlanması amacıyla kullanılan ve toprağa gömülü halde olan kabloları çalan 6 kişiden 5'i yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığında ifadesi tamamlanan 5 kişi güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 kişiden ikisi tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer iki kişi savcılıktaki ifadesinin arından serbest kaldı.

Olayla ilgili bir kişinin daha yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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kablo Kars

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