Bakü ve Erivan'dan müzakere çağrılarına ret

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da mevcut atmosferin görüşmelere başlanması için uygun olmadığını belirtti.Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmalar sürerken iki ülke liderleri masaya oturmayacakları sinyali verdi.

Rus devlet televizyonu Rossiya-1'e konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün Erivan'la görüşme ihtimali bulunmadığını belirterek Ermenistan'ın taleplerinin kabul edilemeyeceğini söyledi

Aliyev, Türkiye'nin bölgede istikrarın sağlanmasına katkıda bulunan bir rol oynadığını belirterek "Türkiye, Ermenistan'la çatışmada taraf değil, Azerbaycan'a sadece moral destek sağlıyor. Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgal ederek kaba bir şekilde uluslararası hukuku ihlal ediyor" ifadesini kullandı.

Paşinyan: Operasyon önceden planlandı

Aynı Rus kanalına Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da açıklamalarda bulundu. Paşinyan bölgedeki askeri operasyonlar sürdüğü için Azerbaycan'la görüşmelere başlanması açısından uygun bir atmosfer olmadığını belirtti.