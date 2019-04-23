Bakü’de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 99’uncu yıldönümü Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de coşkuyla kutlandı.

Bakü’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Haydar Aliyev Sarayı’nda bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Azerbaycan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Firudin Gurbanov başta olmak üzere Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı ve Türk çocuklarla birlikte aileleri katıldı.

Azerbaycan ve Türkiye milli marşıyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Özoral, Türkiye’nin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tarihi hakkında konuştu. Mustafa Kemal Atatürk’ün, bayramın kurucusu olduğunu vurgulayan Büyükelçi Özoral, "Bu büyük bayramı her sene daha büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Çünkü bu bayrama sahip olan tek çocuk Türk çocuğudur. Ne mutlu bizlere ki, bu bayramı bu yılda kardeş Azerbaycan’da, Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’daki Türk eğitim kurumlarının öğrencileri ve yerel okulların öğrencileriyle dans gösterileri sergiledi ve şiirler okuduğu programda renkli görüntüler oluştu.



PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti