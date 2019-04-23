HABER

Bakü’de 23 Nisan coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 18:59 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 99’uncu yıldönümü Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de coşkuyla kutlandı.Bakü’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Haydar Aliyev Sarayı’nda bir etkinlik düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 99’uncu yıldönümü Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de coşkuyla kutlandı.
Bakü’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Haydar Aliyev Sarayı’nda bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Azerbaycan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Firudin Gurbanov başta olmak üzere Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı ve Türk çocuklarla birlikte aileleri katıldı.
Azerbaycan ve Türkiye milli marşıyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Özoral, Türkiye’nin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tarihi hakkında konuştu. Mustafa Kemal Atatürk’ün, bayramın kurucusu olduğunu vurgulayan Büyükelçi Özoral, "Bu büyük bayramı her sene daha büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Çünkü bu bayrama sahip olan tek çocuk Türk çocuğudur. Ne mutlu bizlere ki, bu bayramı bu yılda kardeş Azerbaycan’da, Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte kutluyoruz” ifadelerini kullandı.
Azerbaycan’daki Türk eğitim kurumlarının öğrencileri ve yerel okulların öğrencileriyle dans gösterileri sergiledi ve şiirler okuduğu programda renkli görüntüler oluştu.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
23 Nisan Başakşehir’de coşkuyla kutlandı23 Nisan Başakşehir’de coşkuyla kutlandı
Jandarma konserine yüzlerce insan akın ettiJandarma konserine yüzlerce insan akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Beştepe'de 23 Nisan töreni

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu açıklaması!

Çukurca'da PKK'lı teröristlerden taciz ateşi! 2 asker yaralı

Hakkari'de hain saldırı! Yaralı askerler var...

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'ya çocuklardan yoğun ilgi

Duygu dolu anlar! Görünce gözyaşlarına boğuldu

Tarihi mesir macunu yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor!

Bir kentin dilinde! 500 yıl önce ortaya çıktı, şimdi ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.