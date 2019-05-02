BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Akif'ten Vahabzade'ye İki Şair Bir Şiir - İstiklal" temalı panel düzenlendi.

TİKA Bakü Program Koordinatörlüğü ve Bakü Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla, Sebilürreşad Kültür Eğitim ve Medeniyet Derneği, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMİA) tarafından düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, AMİA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İsa Hebibbeyli, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile çok sayıda yazar ve akademisyen katıldı.

Büyükelçi Özoral etkinlikte yaptığı konuşmada, hem Mehmet Akif hem de Vahabzade'nin inançlarından hiçbir zaman taviz vermeyen, her türlü tehlikeyi göze alarak mücadele eden istiklal şairleri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Hebibbeyli de İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif'in Azerbaycan'da da sevildiğini ve şiirlerinin okunduğunu söyledi.

Bahtiyar Vahapzade'nin şiirlerinin de Türkiye'de çok sevildiğini bildiklerini ifade eden Hebibbeyli, iki şairi eserlerinde ortaya koydukları istiklal düşüncesinin birleştirdiğini kaydetti.