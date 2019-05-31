HABER

Bakü'de ebru, tezhip ve çini sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 17:48 | Son Güncelleme

Bakü'de ebru, tezhip ve çini sergisi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Yunus Emre Enstitüsü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK) tarafından organize edilen ebru, tezhip ve çini kurslarını bitiren kursiyerlerin sergisi açıldı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen serginin açılışına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Özoral, etkinlikte yaptığı konuşmada, geleneksel eserlerin gelecek nesillere aktarılmasının, kültürün yaşatılması demek olduğunu söyledi.

Kültür ve geleneklerin yaşatılarak yeni nesillerle paylaşılması konusunda Türkiye'de son yıllarda çok önemli adımlar atıldığını belirten Özoral, tezhip, çini ve ebru sanatına ilgilinin arttığını kaydetti.

Özoral, "Geçmişten geleceğe köprü kurup kültürümüzün inci tanelerini gelecek nesillere aktarmak çok mühim bir iş. Bunu Bakü'de yaşattığı için Yunus Emre Enstitüsüne ve BUSMEK'e teşekkür ederiz." dedi.

Serginin açılışı öncesinde kursları başarıyla bitirenlere sertifikaları takdim edildi.

Etkinlikte kursiyerlerin 56 ebru, 25 tezhib ve 20 çini eseri sergilendi.

Bakü Yunus Emre Enstitüsünde Ekim 2018'de başlayan kursta, BUSMEK eğitimcileri Yasin Elmas ve Gülsüm Elmas, 8 ay boyunca 208 saat ebru ve tezhib, 104 saat çini kursu verdi.

Art arda saldırdılar! Korkunç gece Art arda saldırdılar! Korkunç gece
Bakan Akar, Kayseri Valiliği’ni ziyaret ettiBakan Akar, Kayseri Valiliği’ni ziyaret etti
Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar olayında yeni gelişme!Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar olayında yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral çini Tezhip Yunus Emre Enstitüsü

En Çok Okunan Haberler

Putin dünyayı kimin yöneteceğini açıkladı!

Putin dünyayı kimin yöneteceğini açıkladı!

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Bakan Albayrak'tan 2 müjde birden

Bakan Albayrak'tan 2 müjde birden

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

İstanbul'da ulaşım ve İSPARK bayram boyunca ücretsiz olacak

İstanbul'da ulaşım ve İSPARK bayram boyunca ücretsiz olacak

Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağız

Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağız

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar olayında yeni gelişme! Suçlamaları kabul etti

Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar olayında yeni gelişme!

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

Tunceli'nde şaşırtan anlar! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi

Tunceli'nde şaşırtan anlar! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi

İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği

Bayram yoğunluğu! Akın ettiler

Esenyurt'ta alacak verecek kavgası kanlı bitti

Esenyurt'ta alacak verecek kavgası kanlı bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.