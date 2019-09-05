Bakü'de Eternity-2019 tatbikatı sürüyor

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla düzenlenen, bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül'de başlatılan tatbikatın dördüncü gününde, açık alanlarda bir dizi görevler icra edildi.

Tatbikat kapsamında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının güvenliğinin sağlanması ve olası terör saldırılarının önlenmesi için yapılan temsili görevler başarıyla hayata geçirildi.

Eternity-2019 tatbikatı yarın sona erecek.

