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Bakü'de "Kafkas İslam Ordusu" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 16:26 | Son Güncelleme

Bakü'de "Kafkas İslam Ordusu" sergisi açıldı

BAKÜ (AA) - Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde, Bakü'yü Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran, Kafkas İslam Ordusu ismi verilen Osmanlı ordusu komutan ve askerlerinin anısına resim sergisi açıldı.

Büyükelçilikteki, Kafkas İslam Ordusu komutanı Nuri Paşa'nın ismini taşıyan salonda düzenlenen serginin açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Ressamlar İttifakı Genel Sekreteri Ağali İbrahimov, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askerler, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşma yapan Büyükelçi Özoral, 2018'in Türkiye-Azerbaycan ilişkileri açısından çok önemli bir yıl olduğunu, bu yıl Azerbaycan'ın bağımsızlığının ve Bakü'yü kurtaran Kafkas İslam Ordusunun kuruluşunun 100. yıl dönümünün kutlandığını söyledi.

Kafkas İslam Ordusunun, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşliğin en güzel örneği olduğunu vurgulayan Özoral, "Bizlere düşen 1918'de, öncesinde ve sonrasında yaşananları, bugünlere nasıl geldiğimizi genç kuşaklara daha iyi anlatmak, bugünün nelerin pahasına elde edildiğini öğretmek olmalıdır." dedi.

Azerbaycan Ressamlar İttifakı Genel Sekreteri İbrahimov da Kafkas İslam Ordusu ve komutanı Nuri Paşa'yı çok önemsediklerini belirterek, "Nuri Paşa'nın heykelinin dikilmesi lazım çünkü o olmasaydı Bakü olmazdı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Özoral ve İbrahimov ressamlara plaket takdim etti.

Bakü Büyükelçiliği, Azerbaycan Ressamlar İttifakı ve Emekli Subayların Gençleri Maariflendirme Vakfı iş birliğiyle düzenlenen sergide, aralarında hem genç hem de profesyonellerin bulunduğu 27 ressamın Türk şehitlikleri, Kafkas İslam Ordusu ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin anlatıldığı eserleri yer aldı.

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Azerbaycan Ressamlar İttifakı Genel Sekreteri Ağali İbrahimov Büyükelçi Erkan Özoral Kafkas İslam Ordusu Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği

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