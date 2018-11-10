Bakü'de Kafkas İslam Ordusu'na vefa konseri

Büyükelçi Özoral, konserin ardından yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan'ın neden iki devlet, bir millet olduğu sorusuna verilebilecek en güzel cevap konusunda Kafkas İslam Ordusu örneğini verdi.

Özoral, şunları dile getirdi:

"Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda kendisi neredeyse ölüm kalım mücadelesi veren Osmanlı, Azerbaycanlı kardeşlerinin çağrısı üzerine cephelerden en iyi askerlerini çekerek buraya gönderdi çünkü bugün olduğu gibi o zaman da Azerbaycan bizim vatanımızdı. Vatan topraklarının kurtuluşu için ne gerekiyorsa yapılması lazımdı. Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan'ın var olması ve bu günlere ulaşabilmesi için çok önemli bir etkendi. Azerbaycan'ın bugünkü sınırları içinde bağımsız bir devlet olmasının yolunu Azerbaycan ordusuyla Kafkas İslam Ordusu açtı.

Kafkas İslam Ordusu'nun asker ve komutanlarını şükran ve minnetle anıyorum."

Büyükelçi Özoral, Türkiye dışında en fazla Türk şehitliğinin Azerbaycan'da bulunduğunu hatırlatarak, burada bin 132 şehidin yattığını söyledi.

İki ülke sanatçıları, Bakü'nün kurtuluş günü olan 15 Eylül'de de Ankara'da konserde buluşmuştu.

- Kafkas İslam Ordusu

Kafkas İslam Ordusu, Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın talimatıyla kuruldu ve Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkasya Cephesi'nde savaştı.