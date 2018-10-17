Türk milletinin hiçbir zaman kin güden bir millet olmadığını fakat bazı komşularımızdan arzu ettiği karşılığı alamadığını söyleyen Özoral, "Bu nedenle Hocalı'yı hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamamız ve bizden sonra gelecek kuşaklara da unutturmamamız lazım. Türk-Ermeni ilişkileri ve son yüzyılda yaşananlar, çok iyi araştırılıp gelecek kuşaklara anlatılması gereken hadiseler. Türk milletinin canına kasteden komşularımız bizi dünyadan silmeye çalıştılar ama yaptıkları katliamların suçunu da üstümüze atmaya çalışıyorlar. Hocalı konusunu bütün dünyaya anlatmamız lazım. Anlatmamız lazım ki dünya haklı olduğumuzu görsün. Yaşanan büyük bir adaletsizlik ve bu adaletsizlik devam ettiği sürece ruhlarımızın, yüreklerimizin huzura kavuşması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Medeniyet ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde düzenlenen Hocalı katliamı ve Azerbaycan konulu konferansa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Ceyran Mahmudova, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İşi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu Kuru, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Sanatı Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Meltem Demirci Katırancı, topluluk üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Gazi Üniversitesi (GÜ) Eğitim Fakültesi Türk Sanatı Topluluğu ve Azerbaycan Medeniyet ve Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğinde "Kalbimdeki Azerbaycan" konferansı düzenlendi.

Azerbaycan Medeniyet ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ceyran Mahmudova, Azerbaycan ve Türkiye'yi uzun yıllara dayanan kardeşlik bağlarının bağladığını, iki ülkenin her zaman birbirini desteklediğini ifade etti. Mahmudova, Türk eğitim kurumlarıyla ortak projeler gerçekleştirmekten memnun olduklarını söyledi.

Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu Kuru da "Ankara'dan Bakü'ye Atamızın 'kederde ve sevinçte bir' sözüyle geldik. Ankara'dan Bakü'ye birliği, beraberliği, dostluğu ve kardeşliği getirdik." diye konuştu.

Doç. Dr. Meltem Demirci Katırancı da bir sunum yaparak topluluğun Karabağ sorunu, Hocalı katliamı ve Türk dünyası konusundaki çalışmalarını anlattı.

Katırancı, topluluğun, Türk dünyasını tanımak ve tanıtmak, Türk dünyası ile sevinçte ve kederde bir olmayı hedeflediğini dile getirdi.

Etkinlikte, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Sanatı Topluluğunun hazırladığı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın seslendirildiği video da gösterildi.

Azerbaycan Medeniyet ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde yarın da Türk Sanatı Topluluğu üyelerinin Hocalı katliamına ilişkin eserlerinin yer aldığı resim ve heykel sergisi açılacak.

