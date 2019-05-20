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Bakü'de "Kardeşlik Sofrası" kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 21:02 | Son Güncelleme

Bakü'de "Kardeşlik Sofrası" kuruldu

BAKÜ (AA) - Anadolu Öğrenci Birliği ve İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER), ramazan ayının 15. günü kutlanan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Azerbaycan'da iftar sofrası kurdu.

Başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonda 90'ı yetim çocuk yaklaşık 200 kişi aynı sofrayı paylaştı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte katılımcılar, akşam ezanının ardından dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

İftarda, yetim çocuklara oyuncaklar da dağıtıldı.

Anadolu Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Melih Tayyip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene 8 farklı ülkede iftar sofraları kurduklarını bildirdi.

Yetimleri sevindirmeyi amaçlayan "Kardeşlik Sofrası"nın Türkiye'deki öğrenciler tarafından finanse edildiğini belirten Tayyip, Bakü'de aralarında 90 yetim çocuğun da bulunduğu 200 kişi ile iftar açtıklarını aktardı.

Anadolu Öğrenci Birliği ve İYİLİKDER, Azerbaycan'ın yanı sıra Bosna Hersek, Kosova, Filistin, Bangladeş, Lübnan, Uganda ve Kuzey Makedonya'da da yetimler için iftar organizasyonları yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan iftar İyilikder

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