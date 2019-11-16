Bakü'de "Mevlid-i Nebi" programı

Müslümanların kardeş olduğunu vurgulayan Erbaş, "Bakü'de bir mümin kardeşimizin başına bir acı geldiğinde benim yüreğimin sızlaması gerekir. Benim başıma bir iş geldiğinde Bakü'deki kardeşimizin yüreğinin sızlaması gerekir. İşte kardeşlik bu." ifadelerini kullandı.

Endülüs'ten Orta Asya'ya kurulan ve insanlığa asırlarca adalet, merhamet ve iyilik götüren İslam medeniyetinin tüm Müslümanların ortak medeniyeti olduğunu ifade eden Erbaş, "Bizler bu topraklarda bütün etnik, mezhebi ve meşrebi farklılıklarımızla birlikte Müslümanlar olarak bir bedenin azaları gibiyiz. Mezhebimiz ne olursa olsun, esas Müslümanız. Önemli olan vahdeti sağlayabilmemiz. İslam ümmeti olarak aynı tarihin, aynı hüznün ve sevincin mensuplarıyız.

Bütün insanlığın huzuru ortak hedefimizdir. Sadece Müslümanlar değil, dünyada herkes huzurlu olsun. İslam'ın ana amacı budur zaten. İslam barış demektir. Bütün dünya barış içerisinde yaşasın. Kimse zulme uğramasın." şeklinde konuştu.

Müslümanların ortak düşmanının cehalet ve nefret dili olduğuna dikkati çeken Erbaş, şunları söyledi:

"Kerbela ortak acımızdır. Halep, Şam, Gazze, Yemen ortak acımızdır. Kerbela'da, Hz. Hüseyin'in siyasi ihtiraslar uğruna hunharca, insafsızca şehit edilmesi bütün müminleri derinden yaralamış, kalplerimizi incitmiştir. Bunun acısını hep yüreğimizde taşıyoruz. O günden bugüne bölgesi, kültürü, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun bütün Müslümanları derin acılara gark etmiş, gözlerimizi yaşartmış, ciğerlerimizi dağlamış ve gönüllerimizi kanatmıştır. Bu konuda Müslümanlar arasında hiçbir farklılık yoktur. Dünyada Hz. Hüseyin'i sevmeyen bir tane Müslüman bulamazsınız. Bu zulümden üzüntü duymayan bir tane Müslüman bulamazsınız. Bu bizim için çok güzel bir vahdet göstergesidir."