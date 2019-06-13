HABER

Bakü'de "Milli Mücadele ve Edebiyat" sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 11:53 | Son Güncelleme

Bakü'de "Milli Mücadele ve Edebiyat" sempozyumu

BAKÜ (AA) - Azerbaycanın başkenti Bakü'de "Türk Dünyasında Milli Mücadele ve Edebiyat" sempozyumu düzenlendi.

Türk Dil Kurumu (TDK), Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi (AMBA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) iş birliğinde AMBA Merkezi Kütüphanesinde düzenlenen sempozyuma, Türk ve Azerbaycanlı akademisyenler katıldı.

AMBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İsa Hebibbeyli, sempozyumun açılış toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki birliğin iki ülkenin en büyük serveti olduğunu söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki milli mücadeleden bahseden Hebibbeyli, o günlerde yapılan fedakarlık ve mücadele sayesinde bugün Türkiye'nin dünyada söz sahibi ülkelerden biri haline geldiğini kaydetti.

TDK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy, milli mücadele konusunda güzel ve önemli eserler ortaya koyulmasına rağmen bunların yeterli olmadığını söyledi.

Tarihi hafızanın canlı tutulması gerektiğine vurgu yapan Ersoy, milli mücadele konusunda eserlerin sayısının artırılması ve bunların tiyatro ve sinemaya yansıtılması gerektiğini ifade etti.

KÜNİB Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ise 1. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele sürecinden bahsederek o dönemde İngilizlerin Türklere yenildiğini belirtti.

Emperyalizmin bugün acıktığını, daha çok kazanmak adına dünyayı kan gölüne çevirmek istediğini ifade eden Korkmaz, "Emperyalizmin karşısında yine bizler duracağız. Onların toplum mühendisliklerini başlarına geçireceğiz. Türkiye, mazlum milletlerin umududur. Dünyanın umudu olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir de, Azerbaycan'da Türk kurumlarının geçen yıl çok sayıda etkinlik düzenlediğini söyledi.

Bu sene de Türkiye'nin milli mücadelesinin 100 yılı olduğunu hatırlatan Özdemir, aynı dönemde diğer Türk cumhuriyetlerinin de ciddi mücadeleler verdiğini ifade etti.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, TİKA olarak Azerbaycan'ın gelişmesi adına çok sayıda proje yürüttüklerini ve yürütmeye devam ettiklerini söyledi.

Tiryaki, "iki devlet, bir millet"in insanları arasında gönül köprüsü oluşturmak için yapılan faaliyetlere de büyük önem verdiklerini ve desteklediklerini sözlerine ekledi.

Sempozyum, Türk ve Azerbaycanlı akademisyenlerin konuya ilişkin sunumlarıyla devam etti.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor! Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!
Yavru kediyi kurtaran kahraman işçi o anları anlattıYavru kediyi kurtaran kahraman işçi o anları anlattı
İngilizler peşine düştü, paha biçilemiyorİngilizler peşine düştü, paha biçilemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cihan Özdemir İsa Hebibbeyli tika TİKA Bakü Koordinatörü Teoman Tiryaki

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Düğün kana bulandı! 16 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Düğün kana bulandı! 16 yaşındaki çocuk ağır yaralı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köylüler balıklar için seferber oldu! 'Size basit gelebilir ama...'

Köylüler seferber oldu: Size basit gelebilir ama...

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Şans Topu sonuçları 12 Haziran: Büyük ikramiye kazanan çıkmadı

Büyük devir gerçekleşti!

Sayısal Loto sonuçları 12 Haziran: Devir sayısı 3 oldu!

Devir miktarı artıyor!

Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Günlük burç yorumları 13 Haziran Perşembe - Ay, Akrep burcuna giriyor!

Ay, Akrep burcuna giriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.