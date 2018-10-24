BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Birinci Dünya Savaşı'nda Hazar Denizi'ndeki Nargin Adası'nda Rusların esareti altında bulunan Türk esirlerin gördüğü eziyetlerin anlatıldığı "Nargin faciası" isimli tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği himayesinde Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliğinin (TÜİB) desteğiyle sahnelenen oyunu çok sayıda davetli izledi.

Akademik Devlet Drama Tiyatrosu'nda, Bakü Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen oyunu, Azerbaycan'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu da izledi.

- Nargin Adası

Çar Rusyasının 19. yüzyılın sonlarında hapishane olarak kullandığı Nargin Adası, Birinci Dünya Savaşı'nda esir kampına dönüştürülmüştü. Doğu cephesinde, özellikle Sarıkamış'ta Ruslara esir düşen Osmanlı askerleri Nargin'de tutulmuştu.

Türk esirlerin bir bölümü susuzluk, açlık ve yılan zehirlemesinden hayatını kaybetmiş, bir kısmı da Rus askerlerince kurşuna dizilmişti.

Esirlerin bir kısmı ise Azerbaycanlıların yardımlarıyla adadan kaçmayı başarmıştı.

Bitki oluşumunun çok az olduğu, su kaynaklarından da yoksun ada, çok sayıda yılan barındırdığı için "Yılanlı ada" diye de biliniyor.

