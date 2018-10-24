Bakü'de Şirvanşahlar sergisi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, dünyanın farklı ülkelerinin müzelerinde bulunan Şirvanşahlar devletine ait tarihi eserlerin sergisi açıldı.

Tarihi İçerişehir'deki Şirvanşahlar Sarayı'nda düzenlenen serginin açılışına, dün başlayan "Çağdaş Azerbaycan'dan Şirvanşahlar Devletine Seyahat" konulu uluslararası konferansın katılımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Sergide, hem Azerbaycan hem de dünyanın farklı bölgelerindeki müzelerden getirilen eserler sergilendi. Sergide, İstanbul Askeri Müzesi'nin envanterinde bulunan Şirvanşahlar dönemine ait miğfer ve zırhlar da yer aldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri İrfan Çiftçi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şirvanşahlar devletinin Azerbaycan tarihinde önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sergiye büyük destek verdiklerini belirten Çiftçi, "İstanbul Askeri Müzesi'nden 8 parça eşya getirildi. Müzeler arasındaki eser transferi çok meşakkatli bir iş. Uluslararası sigorta, taşıma gibi işler uzun süren süreçler. Hususen Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu iş hızlandı. Zamanında bir şekilde buradan giden 14. ve 15. yüzyıla ait miğfer, zırh ve diğer askeri eşyaları buraya 3 aylığına sergilenmek üzere müşahitler eşliğinde getirmiş bulunuyoruz." dedi.

Sergi, 23 Ocak 2019'a kadar gezilebilecek.

