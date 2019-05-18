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Bakü'de "Türk Dünyası Kardeşliği Nesillerden Nesillere" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 15:32 | Son Güncelleme

Bakü'de "Türk Dünyası Kardeşliği Nesillerden Nesillere" sergisi

BAKÜ (AA) - Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Türk Dünyası Kardeşliği Nesillerden Nesillere" temalı resim sergisi düzenlendi.

KKTC Bakü Temsilciliğinin iş birliğiyle düzenlenen serginin açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan Ressamlar İttifakı yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askerler, gaziler ve sanatseverler katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Özoral, 19 Mayıs'ın Türkiye tarihi açısından çok önemli bir gün olduğunu, bugünün Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıktığı gün olduğunu belirtti.

1. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Mondros Mütarekesi ile Osmanlı'nın son topraklarının da işgale maruz kaldığını hatırlatan Özoral, Azerbaycan'ı kurtarmak için gelen Kafkas İslam Ordusu'nun da bu anlaşmayla geri çekilmek zorunda kaldığını anımsattı.

Milli Mücadele'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliği, Türk milletinin azim ve kararlılığıyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Özoral, bugün o mücadelenin başlayışının 100. yıl dönümünü kutladıklarını ifade etti.

KKTC Bakü Temsilcisi Turganer de Azerbaycan, Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkilerin kardeşlik ve birlik içerisinde artarak devam etmesini arzuladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Özoral ve KKTC Bakü Temsilcisi Turganer ressamlara plaket takdim etti.

Sergide, aralarında hem amatör hem de profesyonellerin bulunduğu ressamların Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini konu alan eserleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral resim sergisi

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