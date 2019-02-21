Yesevi'nin dini, Peygamberin metoduyla hikmetle güzel öğütle anlattığını belirten Yıldız, "Ahmet Yesevi, Türk tarihinde İslamın esaslarını kendi dilimizle ilk anlatan kişidir. Yesevi Türkçeyi Müslümanlaştırdı, İslamın tebliğ dili yaptı ve başardı. Bugün Türkçe varsa bu Ahmet Yesevi sayesindedir." dedi.

Yıldız, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bakü Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği "Türk dünyası ve Hoca Ahmet Yesevi" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Ahmet Yesevi'nin hayatını, Türk tasavvuf ve düşünce dünyasına katkılarını anlattı.

BAKÜ (AA) - Ahmet Yesevi Üniversitesi (AYÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, "Ahmet Yesevi, Türk tarihinde İslam'ın esaslarını kendi dilimizle ilk anlatan kişidir. Yesevi Türkçeyi Müslümanlaştırdı, İslamın tebliğ dili yaptı ve başardı. Bugün Türkçe varsa bu Ahmet Yesevi sayesindedir." dedi.

Prof. Dr. Yıldız, konferans sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AYÜ olarak Ahmet Yesevi'yi bütün Türk dünyasında tanıtmaya devam ettiklerini vurguladı. Yıldız, "Hoca Ahmet Yesevi, Türk dünyasının birlik ve beraberlik sembolüdür. Biz, Türklere Türklüğü ve Müslümanlığı Türk'ün ana dili Türkçe ile öğreten büyüğümüz Ahmet Yesevi'yi anmaya ve anlatmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir de Ahmet Yesevi'nin "gönül dünyasını imal eden" büyük şahsiyetlerin en başında gelen, zirvede duran bir isim olduğunu vurguladı.

Türk dünyasında bugün mevcut ya da olmayan bütün tasavvuf hareketlerinin beslendiği kaynağın Ahmet Yesevi olduğunu ifade eden Özdemir, "11. ve 12. yüzyılda Türk dünyasının çeşitli bölgelerine göndermiş olduğu talebeleriyle İslamın aydınlığını, İslamın o gönülleri fetheden tarafını toplumlara anlatmış, alperenler vasıtasıyla gönülleri fethetmiş ve neticede arkasından siyasi ve askeri zafer olarak adlandırdığımız taçlanmalar meydana gelmiştir." ifadesini kullandı.

AYÜ tarafından Azerbaycan Türkçesi ile basılan "Hoca Ahmet Yesevi" kitabının tanıtımının da yapıldığı etkinlikte, çeşitli hat, minyatür ve kaliqrafi örnekleri de sergilendi.

Konferansa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

