HABER

Bakü'den soygun için İstanbul'a gelmişler... Soygun anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 15:00 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da bir tekstil firması ve kargo şirketinden toplam 250 bin dolarlık soygun yapan  Azerbaycan uyruklu çetenin bir üyesi polis tarafından yakalandı. Polis isimleri tespit edilen soygunlarda maske takan silahlı şebeke üyelerini yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da bir tekstil firması ve kargo şirketinden toplam 250 bin dolarlık soygun yapan Azerbaycan uyruklu çetenin bir üyesi polis tarafından yakalandı. Polis isimleri tespit edilen soygunlarda maske takan silahlı şebeke üyelerini yakalamak için çalışmaları sürdürüyor. Çetenin bir soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı.

BİR AY ARAYLA İKİ SOYGUN MEYDANA GELDİ

Fatih'te 8 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen ilk olayda silahlı ve maskeli olarak tekstil firmasına gelen iki şüpheli, içeride bulunanları etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan 130 bin doları alarak kaçtı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen soygundan sonra şüpheliler yaya olarak kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis maskeli soyguncuları yakalamak için harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma sürerken bir soygun daha oldu. Bu defa 1 Kasım 2019'da Fatih'te bir kargo şirketine gelen maskeli ve silahlı 3 kişi, içerde bulunanları etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan 120 bin doları çaldı.

BİR ŞÜPHELİ KAÇARKEN YAKALANDI

Olaydan sonra kaçarken güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerden Azerbaycan uyruklu Vali V., kısa sürede gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelinin sorgusunda iki soygunu da aynı çetenin yaptığı tespit edildi. Polis şüphelilerin Bakü'den soygun yapmak amacıyla İstanbul'a geldiğini, soygunları yaptıktan hemen sonra kaçtıklarını belirlendi. Şüphelilerin çaldıkları paraları yasa dışı yollarla yurt dışına çıkardıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmamak için olaylar sırasında üst üste kıyafetler giydikleri, kaçarken de olay sırasındaki kıyafetlerini çıkardıkları belirlendi.

BİRİ TUTUKLANDI POLİS DİĞERLERİNİ ARIYOR

Polis soygunlara katılan diğer şüphelilerinde kimliğini tespit etti. Soygun çetesinin firari üyelerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Öte yandan mahkemeye sevk edilen Vali V. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
Demir: Savunma sanayisi ihracatında her sene bir ivme artışı gözlüyoruzDemir: Savunma sanayisi ihracatında her sene bir ivme artışı gözlüyoruz
İBB'den, İmamoğlu’nun popüler videosundaki Can Dağdelen'e ihaleİBB'den, İmamoğlu’nun popüler videosundaki Can Dağdelen'e ihale
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında yeni gelişme

Şule Çet davasında yeni gelişme

Kuşadası'ndaki saldırıya ilişkin yeni gelişme! AYM'den baba ve oğlu için hak ihlali kararı

Kuşadası'ndaki saldırıya ilişkin yeni karar!

RTÜK Başkanı Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme! Acılı baba konuştu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme!

Son dakika: MSB açıkladı: 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB'den flaş mutabakat açıklaması!

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki hain planı deşifre oldu

Terör örgütünün hain planı deşifre oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.