Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü

BAKÜ (AA) – Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, kentin Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Azerbaycan sivil toplum kuruluşlarınca Reşit Behbudov Mahnı Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Milletvekili Ganire Paşayeva, Enver Paşa'nın torunu Arzu Enver Eroğan ve çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Özoral, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte yaptığı konuşmada, Azerbaycan ve Türkiye'nin, iki güçlü kardeş olarak yan yana durmayı 100 yıl önce bu topraklar için canlarını feda eden şehitlere borçlu olduğunu söyledi.
Kafkas İslam Ordusu Bakü'yü kurtarmasaydı Azerbaycan'da tarihin başka türlü yazılacağını belirten Özoral, "Azerbaycan, Türkiye'den sonra en fazla Türk şehidinin bulunduğu ülke. Kafkas İslam Ordusu burada 1130 şehit verdi. Osmanlı'nın zor döneminde bu ordunun Azerbaycan'a gönderilmesini sağlayan Enver Paşa'ya, onun kardeşi Nuri Paşa'ya şükran borçluyuz." dedi.
Paşayeva da Azerbaycan'da 100 yıl önce doğunun ilk demokratik cumhuriyetinin kurulduğunu, bunun da dönemin aydınlarının sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.
Cumhuriyetin kurucularının o zaman Bolşeviklerin yönetiminde olan Bakü'yü kurtarmak için Osmanlı'dan yardım istediğini anlatan Paşayeva, "Enver Paşa'nın talimatıyla kurulan Türk ordusu, Azerbaycan'ın yardımına koştu ve Bakü'yü kurtardı. Kafkas İslam Ordusu'nun şehitlerini rahmet ve saygıyla anıyoruz. Türk milleti var oldukça şehitlerimizi sevgiyle anacağız." diye konuştu.
Enver Paşa'nın torunu Arzu Enver Eroğan da dedelerinin 100 yıl sonra da Azerbaycan'da anılmasının kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini söyledi. Eroğan, 100 sene önceki kardeşliği ve gönül birliğini bugün de sürdüren herkese teşekkür etti.
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