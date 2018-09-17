Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki tarihten gelen ortak paydaların, Barolar Birliği ve Azerbaycan Avukatlar Kollegiyası tarafından yapılacak ortak çalışmalar sonucu hukuk paydalarıyla daha da zenginleşeceğine inancının tam olduğunu bildirdi.

Feyzioğlu, yazılı açıklamasında, dost ve kardeş Azerbaycan'ın kalbi Bakü'nün işgalden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü şahsı ve Türkiye Barolar Birliği adına en içten duygularla kutladığını belirtti.

Türkiye ve Azerbaycan'ın iki ülke tek millet olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, "15 Eylül 1918'de Anadolu'dan Azerbaycan'a, İstanbul'dan Gence'ye, Bakü'ye uzanan el dost elidir, kardeş elidir. Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan halkına etnik temizlik uygulayan, Bakü'yü işgal altında bulunduran Ermeni çetelerine karşı Anadolu'dan uzanan dost elidir. Bütün dünya bilmelidir ki o dost eli, o kardeş eli Azerbaycan'ın ihtiyaç duyduğu her an uzatılmak için yine hazırdır." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Avukatlar Kollegiyası ile Türkiye Barolar Birliği arasında düzenlenen protokol ile 15 Eylül'ün, Türkiye ile Azerbaycan avukatlarının müşterek dayanışma ve dostluk günü olarak kabul edildiğini anımsatan Feyzioğlu, iki ülke avukatlarının dostluk ve dayanışma günü olarak 15 Eylül 1918 tarihinden hareketle 15 Eylül gibi anlamlı bir tarihin seçilmesinin ortak düşünce ve duyarlılığın sonucu olduğunu aktardı.