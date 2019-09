Bakü'nün kurtuluşunun 101. yıl dönümü

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 101. yıl dönümü dolayısıyla Gobustan ilindeki Acıdere şehitliğinde yürüyüş ve tören düzenlendi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliğe, Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Türk ve Azerbaycanlı askerler, Kıbrıs Savaşı gazileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Yürüyüşte, Azerbaycanlı askerlerce 101 Türk ve 101 Azerbaycan bayrağı taşındı. Şehitlikte düzenlenen törende İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu. Büyükelçi Özoral anıta çelenk bıraktı.

Özoral törende yaptığı konuşmada bağımsızlığı şehitlere borçlu olduklarını söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın düşmanlarının geçmişte de, bugün de olduğunu ve gelecekte de olacağını belirten Özoral, "Düşmanlarımız şunu bilmeli ki Türkler tarihin her devrinde kendi bağımsızlık ve egemenliğini her zaman korumuş, geleceğini her zaman elinde tutmuştur. Bizim topraklarımıza göz dikenin gözünü oyarız. Hiç kimsenin Türk'ün bir karış toprağında gözü olmasın. Bundan 100 yıl önceki olaylardan ders çıkarsın ve bilsin ki Türk'ün sabrı bir yere kadardır. Karabağ Türk toprağıdır. İşgal altındaki Azerbaycan toprakları mutlaka bir gün kurtulacaktır. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ebedidir." şeklinde konuştu.