Bal Arılarını Korumak İçin Yeni Teknoloji

Dünyada bal arısı nüfusunun hızla azalmasına yapay zeka ve bulut bilişimi ile son verilebilir. Amaç bu şekilde dünyadaki tüm kovanları dinleyen bir ağ yaratmak.

Dünya Arı Projesi Kovan Ağı adı verilen çalışma ile elde edilen veri analizleri sayesinde bal arısı nüfusunun son durumunun ilk defa küresel bir fotoğrafı çekilmiş olacak. ABD’de bal arısı kolonilerinin üçte biri yok oldu.

Avrupa’da da en hızlı azalma İngiltere’de. 1985 ile 2005 yılları arasında kovanların yüzde 54’ü yok oldu. Toprakların kullanımında değişim, iklim değişiklikleri, tarım ilaçları, mikroplar ve haşereler bu kaybın nedenleri. Arıların ölümü, çiçeklerin döllenmemesi, gıda üretiminin azalması, kıtlık ve insan sağlığının bozulması demek.

İngiltere’de bazı kovanlara yetiştirilen elektronik alıcılar ve izleme ekipmanları ile kovanların sıcaklığı, ağırlığı, aldıkları yağmur miktarı

ve nem ölçülecek. Sağlıklı bir kovan ile hasta bir kovan arasındaki farklılıklar araştırılacak ve anlaşılabilecek.

İngiltere’de uzmanlar dünyada ilk defa Oracle firmasının bulut teknolojisinden de yararlanarak kovanlardan gelen girift akustik sesleri dinleyebilecek. Bu sesler arasında arıların kanatları ve ayakları duyulacak. Her arının sesi ayrıldığında, mesela eşekarıları kovanlara yaklaşamadan arı üreticileri önlem alabilecek.

Her kovandan toplanacak veri, Oracle uzmanlarınca analiz edilecek, uluslararası kovan ağı ile paylaşılabilecek. Bilim adamlarının amacı İngiltere’de başlatılan projenin tüm dünyada uygulanabilir hale getirilmesi.

