“Bal Arısı Zehri Meme Kanseri Hücrelerini Öldürüyor”

Tarıma olan kritik katkıları ile bilinen bal arıları kansere çare olabilir mi? Avustralya’da yapılan bir araştırma, bal arısı zehrinin, özellikle agresif bir meme kanseri hücresi formunu farelerde şaşırtıcı bir oranda yok eden güçlü tümör önleyici olduğunu ortaya koydu. Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth’teki Harry Perkins Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nden bilimadamlarının çalışması, bilim dergisi Nature’ın ortak yayınlarından Precision Oncology’de yayınlandı. 300'den fazla bal arısı ve yaban arısı zehrini test eden araştırma ekibinin başında yer alan Ciara Duffy, "Belli ölçüde konsantre hale getirilmiş bal arısı zehrinin, gerçekten saldırgan olan meme kanseri hücrelerinin bazılarını, normal hücrelere zarar vermeden öldürmede kayda değer şekilde etkili olduğunu bulduk" dedi. Avustralya’nın ABC kanalına açıklamalarda bulunan Duffy, bulguların üçlü negatif meme kanserinden muzdarip kadınların yüzde 10-15'i için umut vaat edeceğini ümit ettiğini söyledi. Bu tip meme kanserine yakalanan hastalarda, hücre zarında östrojen hormon reseptörü (ER), progesteron hormon reseptörü (PR) ve human epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER2) adlı üç reseptör bulunmuyor.

Bu reseptörler genellikle, hastaları kemoterapinin tüm vücutta yarattığı tahribattan korumaya yardımcı, hedefe yönelik tedaviler kullanan doktorların, kanserli tümörün büyümesine karşı mücadelesine yardımcı oluyor. Amerikan Kanser Derneği’ne göre, bu reseptörlerin bulunmadığı ileri seviye üçlü negatif meme kanseri vakalarında beş yıllık bağıl hayatta kalma oranı yüzde 11 kadar az. Yeni çalışma, üçlü negatif ve HER2-pozitif meme kanseri hücrelerinin % 100'ünü öldürebilen kesin bir zehir oranını ortaya çıkardı. Avustralyalı araştırmacılara göre, bu bal arıları da herhangi bir bölgeden değil. Perth kentinin arılarının "dünyadaki en sağlıklı arılar arasında" olduğunu söyleyen Duffy, yerel kovan nüfusunu İrlanda ve İngiltere'den gelen arılarla tamamlamış. Nektarları alınmak istenen arılar önce karbondioksit ile uykuya daldırılıyor, ardından buz üzerinde muhafaza ediliyor. Çıkarılan zehir doğrudan tümöre enjekte ediliyor. Başrolde zehrin ana bileşeni melitin var Ancak Duffy'nin ekibi, bal arılarının zehrinin büyük ölçekte toplanmasını önermekten ziyade, bir başka keşif yaptı. Araştırmacılar bal arısı zehrinin, kişiyi soktuktan sonra ağrı yapan ana bileşeni melitin isimli peptidin aynı kanser karşıtı etkisi olduğunu buldu.