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Bal arısı zehrinin bazı meme kanseri hücrelerini yok ettiği keşfedildi

02.09.2020 16:17 | Son Güncelleme

Avustralyalı bilim insanları bal arılarından alınan zehrin laboratuvar ortamında agresif meme kanseri hücrelerini yok ettiğini gözlemledi.

Bal arısı zehrinin bazı meme kanseri hücrelerini yok ettiği keşfedildi

Avustralyalı bilim insanları bal arılarından alınan zehrin laboratuvar ortamında bazı agresif meme kanseri hücrelerini yok ettiğini gözlemledi.

Zehrin ve zehrin içinde bulunan melittin maddesinin tedavi etmesi zor olan iki meme kanseri tipine karşı, üçlü negatif ve HER2 pozitif, denendiği belirtildi.

Bu keşif heyecan verici bulunsa da bilim insanları daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğini söylüyor.

Meme kanseri dünya çapında kadınlarda en çok görülen kanser tipi.

Laboratuvar ortamında kansere karşı mücadele edebilen binlerce kimyasal bileşen olsa da çok azı insanlar için tedavi amaçlı üretilebiliyor.

Arı zehrinin daha önce melanom adlı deri kanserine karşı da etkili olduğu bulunmuştu.

Batı Avustralya'da bulunan Harry Perkins Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği araştırma Nature Precision Oncology adlı hakem onaylı dergide yayımlandı.

'Uzun bir yol var'

300 bal arısı ve yaban arısından alınan zehir test edildi ve bal arılarından alınan maddenin etkili olduğu görüldü.

Araştırmayı yürüten 25 yaşındaki Ciara Duffy ve ekibi, zehirde bulunan bir bileşkenin kanser hücrelerini bir saat içinde öldürdüğünü, bunu diğer hücrelere çok az zarar vererek gerçekleştirdiğini gördü. Ancak yüksek miktardaki dozlarda zehir etkisinin arttığı bulundu.

Araştırmacılar melittin maddesinin ise tek başına kanser hücrelerini kapatmakta ve hücre büyümesinin önüne geçmekte etkili olduğunu buldu.

Dr. Ciara Duffy

Melittin normalde arı zehrinde bulunsa da sentetik olarak da üretilebiliyor.

Meme kanserlerinin yüzde 10-15'ini oluşturan üçlü negatif kanser türü, ameliyat, radyoterapi ya da kemoterapi ile tedavi edilebiliyor.

Ancak araştırmacılar bu maddelerin ilaca dönüştürülebilmesi için daha gidilmesi gereken uzun bir yol olduğu konusunda uyarıyor.

BBC'ye konuşan Avustralya'dan başka bir araştırmacı Doçent Doktor Alex Swarbrick, "Daha çok erken bir aşamada. Bir kapta ya da bir farede çok sayıda etken madde meme kanseri hücresini öldürebiliyor. Ancak bunun klinik bir tedaviye dönüşmesi için uzun bir yol var" dedi.

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