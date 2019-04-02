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Bal kabağından esrar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 11:12 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da jandarma ekibi, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduğu minibüste bal kabağı içerisine 17 paket halinde gizlenmiş 3 kilo esrar ele geçirdi.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da jandarma ekibi, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduğu minibüste bal kabağı içerisine 17 paket halinde gizlenmiş 3 kilo esrar ele geçirdi. Sur ilçesindeki Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde jandarma ekipleri, 1 Nisan günü yol kontrol ve arama noktası oluşturdu. Kontroller sırasında plakası açıklanmayan bir minibüs şüphe üzerine durdurdu. Minibüste yapılan aramada bal kabağı içerisine 17 paket halinde gizlenmiş, satışa hazır 3 kilo 110 gram toz, 40 gram kubar olmak üzere toplam 3 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

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