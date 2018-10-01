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Bal tenekelerinin içinden 176 kilo eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 13:53 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, polis ekiplerince yapılan operasyonda, ev eşyası yüklü TIR'ın dorsesinde yapılan aramalarda, bal tenekeleri içerisine gizlenmiş 176 kilo 550 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bal tenekelerinin içinden 176 kilo eroin çıktı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM'da, polis ekiplerince yapılan operasyonda, ev eşyası yüklü TIR'ın dorsesinde yapılan aramalarda, bal tenekeleri içerisine gizlenmiş 176 kilo 550 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmancık ilçesindeki Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde bulunan uygulama noktasında, Van'dan İstanbul'a giden M.B.C'nin kullandığı TIR'ı durdurdu. Ev eşyası yüklü TIR'ın dorse kısmında narkotik dedektör köpeği Panzer'in de katılımıyla arama yapıldı. Köpeğin, eşyalar içerisinde yer alan bal tenekelerine tepki vermesi üzerine, kutuları açan polis, balların içerisine gizlenmiş 176 kilo 550 gram eroin maddesi buldu. Ele geçirilen eroin miktarının piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu belirtildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü M.B.C. ve beraberindeki Ö.C., emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu Madde Nakletme' suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Bal tenekelerinin içinden 176 kilo eroin çıktıBal tenekelerinin içinden 176 kilo eroin çıktıBal tenekelerinin içinden 176 kilo eroin çıktıBal tenekelerinin içinden 176 kilo eroin çıktı

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