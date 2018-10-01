HABER

Bal tenekelerinin içinden 176 kilo eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 15:01 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, polis ekiplerince yapılan operasyonda, ev eşyası yüklü TIR'ın dorsesinde yapılan aramalarda, bal tenekeleri içerisine gizlenmiş 176 kilo 550 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM'da, polis ekiplerince yapılan operasyonda, ev eşyası yüklü TIR'ın dorsesinde yapılan aramalarda, bal tenekeleri içerisine gizlenmiş 176 kilo 550 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmancık ilçesindeki Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde bulunan uygulama noktasında, Van'dan İstanbul'a giden M.B.C'nin kullandığı TIR'ı durdurdu. Ev eşyası yüklü TIR'ın dorse kısmında narkotik dedektör köpeği Panzer'in de katılımıyla arama yapıldı. Köpeğin, eşyalar içerisinde yer alan bal tenekelerine tepki vermesi üzerine, kutuları açan polis, balların içerisine gizlenmiş 176 kilo 550 gram eroin maddesi buldu. Ele geçirilen eroin miktarının piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü M.B.C. ve beraberindeki Ö.C., emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu Madde Nakletme' suçundan tutuklandı.

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın Bergen heyecanıSerenay Sarıkaya'nın Bergen heyecanı
Lise kantinindeki parayı ve güvenlik kamerası kayıt cihazını çaldılarLise kantinindeki parayı ve güvenlik kamerası kayıt cihazını çaldılar
Adıyaman'da kazada ölen anne- kız toprağa verildiAdıyaman'da kazada ölen anne- kız toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Bir şeyin yok' diye eve gönderdiler! Sonrası çok acı

'Bir şeyin yok' diye eve gönderdiler! Sonrası çok acı

Bu tabutun içerisine girene para veriyorlar

Bu tabutun içerisine girene para veriyorlar

Pansiyonda iğrenç olay! Erkeklerle ilişkiye girip...

Pansiyonda iğrenç olay! Erkeklerle ilişkiye girip...

Kağıthane'de akılalmaz olay!

Kağıthane'de akılalmaz olay!

Fadıl Akgündüz'e bir şok daha!

Fadıl Akgündüz'e bir şok daha!

İzmir dakikalar içinde bu hale geldi

İzmir dakikalar içinde bu hale geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.