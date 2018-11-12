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BAL TENEKELERİNİN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 11:43 | Son Güncelleme

  Gaziosmanpaşa'da polisin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü, kaçmaya başladı.

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)
Gaziosmanpaşa'da polisin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü, kaçmaya başladı. Kaçan araç Bayrampaşa'da yakalanırken, araçtan inen bir şüphelinin sırt çantasında bal tenekeleri içinde 5 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri Gaziosmanpaşa Eski Edirne Asfaltı üzerinde şüphe üzerine durdurulmak istenen araç 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yapılan takibin devamında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde araçtan sırt çantası ile indiği tespit edilen S.G'nin (19) gözaltına alındı. S.G'nin sırt çantasında yapılan aramalarda bal tenekeleri içerisinde 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. S.G emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak , cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:
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-Şüphelinin güvenlik kameralarındaki görüntüleri
-Çanta ve içindeki bal tenekeleri
-Tenekeler içindeki uyuşturucu
-S.G'nin polis merkezine sokulması

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