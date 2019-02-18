HABER

’Bal Tuzağı 4’ operasyonunda 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 17:41 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce Eskişehir merkezli 5 ilde eş zamanlı gerçekleşen ’Bal Tuzağı 4’ adlı fuhuş operasyonunda adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 1’i tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce Eskişehir genelinde meydana gelen ’fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini’ olayları ile ilgili olarak haklarında yakalama kararı verilen 26 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce Eskişehir merkezli 5 ilde eş zamanlı gerçekleşen ’Bal Tuzağı 4’ adlı fuhuş operasyonunda adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce Eskişehir genelinde meydana gelen ’fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini’ olayları ile ilgili olarak haklarında yakalama kararı verilen 26 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Polis ekiplerince yapılan ’Bal Tuzağı 4’ adlı operasyonda, 23 şahıs polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 23 kişiden 13’ü emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilmişti. Şüphelilerden 3’ü savcılık tarafından, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 zanlı da tutuklandı.

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?
Korkunç! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…Korkunç! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.